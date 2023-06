Golob / »Nasilje na paradi ponosa kaže, da moramo vložiti dodatne napore k spodbujanju strpnosti«

Premier Robert Golob meni, da se je Slovenija s sprejetjem družinskega zakonika uvrstila ob bok držav, ki imajo zagotovljen visok standard varovanja pravic istospolnih parov

Premier Robert Golob je poudaril, da nasilje na paradi ponosa, ki se je v Ljubljani odvila v soboto, kaže "da moramo vložiti dodatne napore k spodbujanju strpnosti in zagotavljanju varnosti". Po njegovih besedah bomo tako lahko našo družbo naredili odprto in vključujočo, so danes sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Golob je v odzivu na nasilje zapisal tudi, da se je sicer Slovenija s sprejetjem družinskega zakonika uvrstila "ob bok držav, ki imajo zagotovljen visok standard varovanja pravic istospolnih parov."

Inštitut 8. marec je v soboto na Facebooku objavil, da je po paradi majhna skupina ljudi izvajala nasilje. "Po mestu gorijo mavrične zastave. Dobivamo sporočila o napadih na LGBT osebe," so zapisali. V Pritličju pa so v soboto objavili posnetek osebe, ki je razbila okno, na katerem je visela mavrična zastava.

Predstavnica društva Parada ponosa Katja Sešek je za Radio Slovenija dejala, da tako velike sovražnosti ni bilo že leta. Po paradi pa je udeležencem svetovala, naj se držijo v skupinah in naj odstranijo vse mavrične stvari, ko zapustijo paradni prostor.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob ponedeljkovi predaji letnega poročila v DZ dejal, da ostro obsoja vsakršno obliko nasilja, ki ga je treba tudi sankcionirati. "Spodbujanje sovraštva ali pa izražanje sovraštva je popolnoma nesprejemljivo in ne zgolj v neskladju s pravicami vsakega, ampak v neskladju s civilizacijskimi pridobitvami in človečnostjo nasploh," je prepričan.

Tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je obsodila vsakršno nasilje nad komerkoli, ki izraža svobodno voljo. Sama se zavzema za človekove pravice in ena od pravic je tudi svobodno odločanje o svoji spolni usmerjenosti, je dejala. "Nihče ne bi smel biti tarča nikakršnih napadov, nikakršnega posmeha, nikakršnega zbadanja, nikakršnih groženj samo zato, ker je pač njegova usmerjenost takšna, kakršna je," je opozorila.