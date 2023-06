Izjava za javnost / Nasilje na letošnji Paradi ponosa

Izjava za javnost s pozivom pristojnim institucijam ob nasilju med Festivalom Parada ponosa 2023

Izjavo društva so danes prebrali na Bavarskem dvoru v Ljubljani, kjer naj bi pred samo povorko prišlo do primera nasilja

© Gašper Lešnik

V soboto, 17. junija 2023, se je v Ljubljani s Parado ponosa zaključil 9-dnevni Festival Parada ponosa. Že 23. je v Sloveniji LGBTIQ+ skupnost skupaj s tistimi, ki podpirajo človekove pravice LGBTIQ+ oseb pri nas in po svetu, korakala v paradni povorki, prav tukaj, po ulicah Ljubljane.

Kot vsa leta poprej je bil dogodek poln mavričnih barv, zbrala se je skupnost, da proslavi svoj obstoj, trdoživost in se za en dan sproščeno pokaže ter enakopravno z vsemi drugimi zavzame javni prostor - naše ulice in trge. Povorke se je udeležilo več kot 3.500 oseb, večinoma mladih, festival in paradne aktivnosti je v skupnem številu obiskalo blizu 5.000 oseb.

Žal pa je letošnja parada in vse osebe, ki smo se je udeležile, bila tarča groženj, sovražnega govora, zastrašujočega nasilja in napadov. Tarča nasilja so bile tudi druge LGBTIQ+ organizacije, prostori in lokal Pritličje. Homofobi so se izživljali nad mavričnimi zastavami, ki so jih najprej ukradli lastnicam_kom, nato so jih sežigali in objavljali posnetke na družbenih omrežjih. Udeleženke kulturno-političnega programa paradnega dne so na Kongresnem trgu obmetavali z jajci - storilec se je posnel in prenašal svoj “zmagovalni video” na družbenem omrežju medtem, ko so mu njegovi podporniki ploskali in pisali o različnih načinih, kako bi nas pobili.

LGBTIQ+ in podporne organizacije smo v zadnjih dneh prejele nešteta pričevanja in prijave nasilja nad LGBTIQ+ osebami, ki so se dogajala pred, med in po Paradi ponosa. Najhuje v tej situaciji je, da so napadene, vandalizirane in zastraševane osebe v veliko teh primerov poklicale policijo oz. so se nahajale le nekaj metrov stran od policije - ki pa ni naredila ničesar. Ne samo, da policija v teh primerih ni zaščitila napadenih oseb, ni preganjala storilcev, ni jih pridržala, ni jih popisala. LGBTIQ+ osebe, ki so se obrnile na policijo, pričajo o istem vzorcu - policija je bila nepodporna, odvračala jih je od prijav in jim zatrjevala, da tako pač je, da bo danes tega pač veliko in da ne morejo nič, da naj se osebe, ki so doživele nasilje, s tem sprijaznijo.

Noč pred paradno povorko je neznani storilec razbil okno lokala Pritličje, na oknu je bila izobešena mavrična zastava

© Pritličje

Z globokim razočaranjem se obračamo na medije in javnost, saj homofobnega in transfobnega nasilja na Paradi ponosa, ki je tako močno pretreslo našo skupnost, zaenkrat razen redkih izjem ni sistematično obsodil še skoraj nihče s političnega vrha. Zaprepadene smo nad povsem neprimernim in nestrokovnim ravnanjem policije.

Draga vlada, spoštovani premier Robert Golob, kje ste? Tri dni smo čakale_i na ostro obsodbo homofobnega nasilja iz sovraštva z vaše strani. Po treh dneh pa dobili ohlapno izjavo, da “moramo vložiti dodatne napore k spodbujanju strpnosti in zagotavljanju varnosti”? Ali to sistematično nasilje nad manjšinsko in marginalizirano skupnostjo morda ni vaš problem? Ali sovražna politična in družbena klima nista odraz problemov naše družbe, nezadostnega delovanja institucij in političnega hujskanja proti najšibkejšim? Kdaj lahko pričakujemo od vlade najostrejšo obsodbo nasilja, ki smo ga deležne_i? Dr. Golob, storilce kaznivih dejanj je treba prijeti in kaznovati. In treba je uvesti sistemske in strukturne spremembe, ki bodo preprečevale nastajanje in razraščanje nasilja iz sovraštva do LGBT-oseb, migrantk_ov in drugih manjšin. V Kazenski zakonik, v njegovo izvrševanje, v izobraževalni sistem, v usposabljanje policistov. Kaj konkretnega boste naredili v zvezi z omenjenim? Kako boste izpolnili volilne zaobljube o družbi spoštovanja in sprejemanja?

Draga vlada, spoštovani premier Robert Golob, kje ste? Tri dni smo čakale_i na ostro obsodbo homofobnega nasilja iz sovraštva z vaše strani.

Spoštovani minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ali se vam ne zdi problematično, da se v tej državi že desetletja trudimo, da bi žrtve nasilja le to prijavljale policiji, bi policiji zaupale in bi lahko pričakovale, da policija opravlja svoje delo ter zaščiti žrtve pred sistematičnim, s sovraštvom prepojenim nasiljem? To, o čemer danes pričamo, niso neki mali delikti, to niso neprijetna razgrajanja - to je sistematično organizirano nasilje iz sovraštva nad družbeno stigmatizirano skupino oseb, ki je napadana zaradi svoje spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza. Govorimo o diskriminaciji, zločinih iz sovraštva in sovražnem govoru - oteževalnih okoliščinah vsakega prekrška in vsakega zločina. Priča smo hujskanju k najhujšim oblikam nasilja nad LGBT-populacijo, vključno s hujskanjem k poboju. Policija mora aktivno preprečevati nasilje, dosledno preganjati storilce in nujno podpreti žrtve nasilja pri podajanju prijav. Ni dopustno, da policija ignorira klice, pozive in prijave, da odvrača napadene osebe od prijav. Nedopustno je, da se policaji fotografirajo s storilci nasilnih dejanj. Kaj boste storili? Kako boste poskrbeli, da se kaj takega ne bo nikoli več ponovilo? Kako boste izobrazili in opremili organe pregona v Sloveniji, tisoče policajk_jev? Da bodo tudi one_oni razumele_i svojo vlogo in dolžnost?

Spoštovana ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, kako boste poskrbeli, da bodo tovrstni zločini preganjani, pravno obravnavani in ne pospravljeni v predale, ignorirani, samo še ena nevšečnost?

Slovenija je z ustavo zavezana k vrednotam demokracije, enakopravnosti in človekovim pravicam. Zato pričakujemo, da se voditelji_ce in pristojne institucije odzovejo in zagotovijo varno in vključujoče okolje za vse, tudi LGBTIQ+ skupnost.

Skupaj moramo stopiti proti sovraštvu, nasilju in diskriminaciji. Pozivamo k jasni obsodbi nasilja in k sodelovanju institucij in politike v boju proti vsem oblikam nasilja in diskriminacije LGBTIQ+ oseb. Samo tako lahko gradimo boljšo prihodnost, kjer bo vsak_a posameznica_k spoštovan_a, sprejet_a in zaščiten_a.

Zahvaljujemo se predsednici države, Nataši Pirc Musar, ki je nasilje obsodila že med sobotnim govorom na paradnem odru. Hvala predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič za obsodbo nasilja. Pričakujemo, da bo to zgled celotni vladi in vsem pristojnim institucijam.

Društvo Parada ponosa skupaj z:

- Zavod Koroška Pride

- Društvo informacijski center Legebitra

- Amnesty International Slovenija

- Društvo DIH - enakopravni pod mavrico

- Zavod Moja mavrica

- Športno društvo Out in Slovenija

- Zavod TransAkcija

- Mladinski kulturni center Maribor

- Društvo ŠKUC

- Društvo Kvartir