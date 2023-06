Kako smo prodali hrbtenico / Janšev posel z ruskimi železarskimi bogataši

Zgodba, ki ni nikoli dobila epiloga

Podpis pogodbe o prodaji slovenske industrije jekla Rusom: Andrej Vizjak in Evgeny Zubitskiy, leta 2007

© Luka Cjuha, dokumentacija Dnevnik

»V letu 2022 smo dosegli najboljši finančni rezultat v naši zgodovini,« je uvodni stavek predsednika uprave SIJ – Slovenske industrije jekla Andreya Zubitskega v zadnjem letnem poročilu. Skupina s 3755 zaposlenimi je ustvarila rekordnih 1,3 milijarde prihodkov od prodaje, kar je 340 milijonov evrov več kot leta 2021, izkazala je 95,4 milijona evrov čistega dobička, 3,2-kratnik dobička leta 2021. »Skladno z našim poslovnim modelom smo višje cene energentov prenašali na kupce. Tudi tako smo ob nižjih proizvedenih količinah v primerjavi z letom 2021 lahko ustvarili višje prihodke od prodaje in izboljšali druge finančne kazalnike,« zapiše Zubitskiy skrivnost dobrega poslovanja. Kar 85 odstotkov vsega jekla in izdelkov skupina SIJ izvozi, največja trga, z 41-odstotnim deležem, sta Nemčija in Italija.