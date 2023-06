Populizem in katastrofizem

Sonja Šmuc

© Borut Krajnc

»V Sloveniji se je zakoreninila miselnost, da je gospodarstvo dolžno ustvarjati denar za vse, kar smo se odločili, da sodi med naše pravice. In za božjo voljo, ta banda kapitalistična naj se vendarle disciplinira in nauči plačevati davke potiho. Ne pa, da ljudi vznemirja z nekakšnim vlakcem in predstavljanjem sebe kot družbene lokomotive. Banda prevzetna. Tako bi strnil svoje misli marsikdo na sončni strani Alp. Kaj pa v švicarskih?«

— Mag. Sonja Šmuc kot generalna direktorica GZS, aprila 2018