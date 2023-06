Pohlep

Arogantnost slovenske gospodarske elite – na eni strani populizem in katastrofizem, na drugi izigravanje zakonodaje in prisvajanje milijonov evrov neupravičene državne pomoči

Niti en sam gospodarstvenik se ni oglasil v desetih dneh po razkritju, da je skupina Slovenska industrija jekla izigravala državne pomoči

»Ne. Tako na kratko so prejšnji petek odgovorili iz skupine SIJ – Slovenske industrije jekla na vprašanje, ali bo predsednik družbe Tibor Šimonka odstopil kot predsednik Gospodarske zbornice Slovenije. Slovenska gospodarska združenja in tudi sami menedžerji so poleg desnih populističnih strank danes glavni vir katastrofizma, histerizacije družbe, populizma in dvojne morale. In to vse se je najočitneje in najjasneje izkazalo prav pri samem predsedniku Gospodarske zbornice Slovenije Tiborju Šimonki.