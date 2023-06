»Vodstvo radiotelevizije ne razume uredniške in novinarske avtonomije«

Novinarski sindikati in aktivi RTVS obsodili izredno odpoved urednici oddaj o kulturi na Televiziji Slovenija

V koordinaciji novinarskih sindikatov in novinarskih aktivih RTVS so ostro obsodili izredno odpoved urednici uredništva oddaj o kulturi na TVS Zemiri Alajbegović Pečovnik. Potezo razumejo kot nadaljevanje kaznovanja stavkajočih na RTVS, od sveta RTVS pa pričakujejo, da prepreči nadaljnjo programsko, kadrovsko in finančno škodo.

"Ponovno se je izkazalo, da vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTVS), ki opravlja tekoče posle, ne razume uredniške in novinarske avtonomije, ki je tudi glavna stavkovna zahteva stavkovnega odbora novinarskih sindikatov," je na današnji novinarski konferenci poudarila predsednica koordinacije novinarskih sindikatov RTVS Helena Milinković in spomnila, da stavka na RTVS še vedno traja.

Uredništvo oddaj o kulturi na Televiziji Slovenija (TVS) je del stavkovnega odbora in "zelo viden del stavke". Zato odpoved urednici tega uredništva Zemiri Alajbegović Pečovnik v koordinaciji razumejo kot nadaljevanje kaznovanj stavkajočih.

"Odpoved urednici je zloraba instituta izredne odpovedi ter neustrezen in krivičen ukrep v. d. generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha in v. d. direktorja TVS Uroša Urbanije," je ocenila Milinković.

Po njenih besedah se je Alajbegović Pečovnik v nemilosti vodstva znašla že po februarski državni proslavi pred kulturnim praznikom, na kateri je ob koncu nastopila pesnica Svetlana Makarovič. Zaradi prenosa proslave je, kot je dejala Milinković, urednica od Urbanije prejela ustni opomin. Od takrat pa so se na urednico dnevno vršili pritiski, tudi z omejevanjem in prepovedmi službenih poti v tujino.

"V novinarskih sindikatih po skrbnem pregledu primera ugotavljamo, da je delodajalec novinarki preprečeval izpolnjevanje njenih delovnih obveznosti in seveda pogodbenih obveznosti," je poudarila Milinković.

Napovedala je, da bodo na svet RTVS naslovili pisni poziv, v katerem bodo svet pozvali, da obsodi zadnje poteze vodstva RTVS, ki opravlja tekoče posle, in stori vse, kar je v njegovi moči, da prepreči nadaljnjo programsko, kadrovsko in finančno škodo na javni RTVS. Poziv so podpisali koordinacija novinarskih sindikatov RTVS, aktiv novinarjev informativnega programa TVS, aktiv novinarjev Radia Slovenija, aktiv Radia Maribor, aktiv MMC in aktiv ustvarjalcev Radia Koper.

Urednici Alajbegović Pečovnik so v izjavi za javnost podporo izrazili tudi novinarji uredništva oddaj o kulturi. Kot je na novinarski konferenci povedala novinarka Meta Česnik, so zaradi izredne odpovedi urednici zgroženi, a zaradi razmer na RTVS v zadnjih dveh letih nad njo niso presenečeni. Poudarila je, da je Alajbegović Pečovnik zanesljiva, kolegialna in strokovna sodelavka, ki ni pristala na posege Urbanije, ki da je onemogočal njihovo delo.

Mediji so sicer poročali, da bi takšna usoda kot urednico uredništva oddaj o kulturi lahko doletela tudi voditelja Dnevnika Sašo Krajnca. Voditeljico Odmevov Tanjo Starič in urednika TV Dnevnika Borisa Lenarčiča pa skušajo prestaviti v desk na Radio Slovenija, je poročal portal N1. Gre za poteze Urbanije, ki v času odsotnosti nadomešča tudi Whatmougha.

Predsednik sveta RTVS Goran Forbici pa je danes v sporočilu za javnost zapisal, da ga te poteze utrjujejo v skrbi, da odhajajoče vodstvo v obdobju prehoda ženejo napačni motivi in napačne prioritete.