Maščevanje SDS

Direktor TV Slovenija Uroš Urbanija, politično desna roka predsednika SDS Janeza Janše, se še naprej izživlja nad zaposlenimi na RTV Slovenija, postal je le še krutejši

Uroš Urbanija pri maši za domovino

© Borut Krajnc

V torek je urednica kulturne redakcije TV Slovenija Zemira A. Pečovnik od Uroša Urbanije, direktorja TV Slovenija, ki trenutno nadomešča vršilca dolžnosti generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha, prejela izredno odpoved delovnega razmerja. Da se bo v zadnjih dneh Janševa desna roka Urbanija maščevalno in posamično izživljal nad nekaterimi upornimi novinarji, uredniki in voditelji, je bilo kot grožnja iz njegovih krogov slišati že nekaj dni. Njegovi sodelavci – najbližje so mu Rajko Gerič, Vesna Zadravec, Drago Zadergal in Ksenija Koren – so namreč v preteklih dneh namigovali, da Urbanija pripravlja »zadnji udarec« zoper uporne novinarje. Seveda pa Urbanija tega ne bi nikoli naredil brez odobritve svojega političnega šefa, predsednika SDS Janeza Janše.

Urednici kulture na TV Slovenija Zemiri A. Pečovnik je Urbanija sicer že konec februarja izrekel ustni opomin, ker je bila urednica proslave ob letošnjem kulturnem prazniku in je omogočila, da je TV Slovenija prenašala tudi prihod umetnice Svetlane Makarovič na oder po uradnem zaključku prireditve. A Urbanija že dalj časa popolnoma blokira delo kulturne redakcije TV Slovenija, saj ne podpisuje delovnih in potnih nalogov. Da je torej lahko redakcija normalno pripravljala novinarske prispevke, so dejansko delali brez podpisanih dokumentov. Seveda pa je zdaj Urbanija Zemiri A. Pečovnik prav na podlagi tega vročil izredno odpoved delovnega razmerja – češ da za svoje delo ni imela odobritve vodstva.

A to ni edino maščevalno dejanje Uroša Urbanije: tako naj bi v naslednjih dneh voditeljica Odmevov Tanja Starič dobila odločbo o prestavitvi v redakcijo dnevnih poročil na Radiu Slovenija, bližnji Urbanijevi sodelavci pa omenjajo tudi izredno odpoved delovnega razmerja Saši Krajncu, ki je sicer že bil razrešen kot voditelj Dnevnika in prestavljen zaradi javnega razkritja o neetičnem ravnanju odgovorne urednice Jadranke Rebernik. In zakaj naj bi zdaj odpustil Krajnca? Ker je še vedno delal v izobraževalnem središču RTV Slovenija, čeprav so mu ta del pogodbe odpovedali, zdaj pa naj bi s tem svojim delom kršil navodila nadrejenega. Prav iz navedenega je vidno, da gre za načrtno maščevanje in izživljanje nad zaposlenimi.

A pri tem je pomembno vedeti, da Urbanija vsega tega nikoli ne počne na svojo pest, saj spada v najožji krog predsednika SDS Janeza Janše. Zelo podobno se je Urbanija izživljal tudi nad zaposlenimi na STA, ki so v času zadnje Janševe vlade mesece živeli v grozi, ali bodo dobili plačo.