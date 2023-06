Putin naj bi vedel, da Prigožin pripravlja upor

Časnika New York Times in Washington Post se sklicujeta na vire iz ameriških obveščevalnih agencij

Ruski predsednik Vladimir Putin

© kremlin.ru

Ruski predsednik Vladimir Putin je vedel, da vodja zasebne najemniške vojske Wagner Jevgenij Prigožin pripravlja upor, sta poročala New York Times in Washington Post, ki sta se sklicevala na vire iz ameriških obveščevalnih agencij. Z dogajanjem so najmanj dan pred eskalacijo razmer bili seznanjeni tudi najvišji ameriški uradniki.

Kot sta poročala ugledna ameriška časnika, so ameriški obveščevalci postali pozorni na nevarnost upora Wagnerjevcev sredi junija. Svoje ugotovitve in pričakovanja so predstavili v Beli hiši, Pentagonu in kongresu dan preden so ruski plačanci zapustili svoje položaje v Ukrajini in se namenili proti Moskvi. Najkasneje v petek naj bi s Prigožinovimi načrti bil seznanjen tudi Putin, še navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Nevarnost oboroženega upora znotraj Ruske federacije je zaskrbela ameriške obveščevalce, saj so se pojavljali strahovi o usodi jedrskega arzenala v primeru zaostritve razmer.

Preden bi lahko prišlo do večje eskalacije, je Prigožin z Moskvo sklenil dogovor. Iz Kremlja so v soboto zvečer sporočili, da Wagnerjevcev kljub oboroženemu pohodu proti Moskvi ne bodo preganjali, Prigožin pa da bo odšel v Belorusijo.

Kot je povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, so se z Wagnerjevci pogodili, da ne bi prišlo do prelivanja krvi. "Najvišji cilj je bil preprečitev prelivanja krvi, notranjih konfliktov in spopadov z nepredvidljivimi posledicami," je pojasnil.

Obenem pa je Peskov zatrdil, da sobotno dogajanje ne bo "v ničemer" vplivalo na ruske operacije v Ukrajini. Dodal je tudi, da Putin ohranja zaupanje v obrambnega ministra Sergeja Šojguja, ki je bil osrednja tarča Prigožinovega upora.

