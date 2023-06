Papež Frančišek / »Ljudje hrepenimo po novem svetu«

Papež je umetnike pozval, naj nikoli ne pozabijo na revne, ki, kot je dejal, prav tako potrebujejo umetnost

Papež Frančišek je pod Michelangelovimi freskami v Sikstinski kapeli v Vatikanu ob koncu tedna sprejel okoli 200 umetnikov z vsega sveta, med njimi slikarje, kiparje arhitekte, pisatelje, pesnike, glasbenike, režiserje in igralce. Papež jih je pozval, naj nikoli ne pozabijo na revne, ki, kot je dejal, prav tako potrebujejo umetnost.

Papež se je z umetniki iz več kot 30 držav srečal ob 50. obletnici odprtja Zbirke moderne in sodobne umetnosti Vatikanskih muzejev. Med povabljenimi so bili britanski režiser Ken Loach, arhitekta Mario Botta iz Švice in Rem Koolhaas z Nizozemske ter italijanski pisatelj Roberto Saviano.

"Nekateri v življenju doživljajo zelo hude oblike pomanjkanja. Zato vas najbolj potrebujejo," je umetnikom na petkovem srečanju sporočil 86-letni papež. Kot njegove besede povzema avstrijska tiskovna agencija APA, revni nimajo priložnosti, da bi bili slišani, prav umetniki pa lahko s svojimi izraznimi oblikami postanejo "tolmači njihovega nemega krika".

"Nekateri v življenju doživljajo zelo hude oblike pomanjkanja. Zato vas najbolj potrebujejo."



Papež Frančišek

Papež Frančišek je še dejal, da je imela Cerkev vedno "odnos z umetniki, ki ga je moč označiti kot naravnega in posebnega". Povabljene umetnike je poimenoval "zaveznike božjih sanj", ki so ljudem omogočili videti in sanjati.

"Ljudje hrepenimo po novem svetu, ki ga ne moremo v celoti videti z očmi, a po njem hrepenimo, ga iščemo, o njem sanjamo," je še dejal papež.

