Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) prvič osvojila vodilni položaj

Podpora stranki se sicer po vsej državi krepi že dlje časa

Robert Sesselmann je v drugem krogu, v katerem je veljal za favorita, prejel 52,8 odstotka glasov

Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) je v nedeljo osvojila svoj prvi vodilni položaj, potem ko je na volitvah za položaj vodje okrožja v Sonnebergu na jugu zvezne dežele Turingija zmagal njen kandidat Robert Sesselmann. Podpora stranki se sicer po vsej državi krepi že dlje časa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

50-letni Sesselmann je v drugem krogu, v katerem je veljal za favorita, prejel 52,8 odstotka glasov. Dosedanji vodja okrožja Jürgen Köpper, član desnosredinskih krščanskih demokratov (CDU), je kljub podpori vseh glavnih strank iz celotnega političnega spektra (SPD, Zeleni, FDP, Levica) dobil 47,2 odstotka glasov.

Vodja stranke v Turingiji Björn Höcke je izid pozdravil in dejal, da je to uvod v nadaljnje zmage AfD na lokalni in deželni ravni. "Nato se bomo pripravili na deželne volitve na vzhodu, kjer lahko resnično povzročimo politični potres," je poudaril.

Skrajno desna AfD, ki je bila ustanovljena leta 2013 na podlagi svoje evroskeptične agende, je tako osvojila svoj prvi položaj na najvišji ravni. Pred tem je leta 2017 zabeležila velik uspeh na parlamentarnih volitvah in postala največja opozicijska stranka v Bundestagu.

Notranji minister Turingije Georg Maier iz socialdemokratov (SPD) je izid označil za opozorilo za vse demokratične sile, pretresenost pa sta izrazila tudi osrednji nemški judovski svet in Mednarodni odbor Auschwitz, navaja dpa.

Na naslednjih zveznih volitvah leta 2021 ji je podpora padla, v zadnjih mesecih pa se je spet pričela krepiti. Po zadnjih javnomnenjskih anketah se je z okoli 19-odstotno podporo izenačila s SPD kanclerja Olafa Scholza, čeprav še vedno precej zaostaja za CDU (29 odstotkov).

Podpora AfD je še posebej močna v deželah nekdanje Vzhodne Nemčije, vključno s Turingijo. Nedavno je nemška notranja obveščevalna služba (BfV) v letnem poročilu AfD označila za ekstremistično, a ob tem opozorila, da vseh članov AfD ni mogoče šteti med skrajneže. Po njeni oceni mednje skupno sodi nekaj več kot 10.000 članov stranke in njenega mladinskega krila Mlada alternativa.

Poleg evroskepticizma so za AfD med drugim značilni nacionalizem, zgodovinski revizionizem, nasprotovanje priseljevanju, islamu, istospolnim porokam in skupnosti LGBTQ nasploh ter zanikanje vpliva podnebnih sprememb.

