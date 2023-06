Biden in Trudeau Zelenskemu po uporu v Rusiji zagotovila nadaljnjo podporo

Ukrajinski predsednikom Zelenski je še sporočil, da sta s predsednikom ZDA Bidnom govorila tudi o novi ameriški vojaški pomoči Ukrajini s poudarkom na orožju dolgega dosega

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je po sobotnem uporu pripadnikov ruske najemniške vojske Wagner v Rusiji v nedeljo po telefonu ločeno pogovarjal z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom in kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem. Oba sta Kijevu zagotovila nadaljnjo podporo v boju proti ruski invaziji, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Govoril sem s predsednikom ZDA Josephom Bidnom. Pogovor je bil pozitiven in navdihujoč," je Zelenski zapisal na Twitterju. Dodal je, da sta se pogovarjala o poteku vojne v Ukrajini in procesih v Rusiji. Zelenski je ob tem v tvitu še zapisal, da mora svet pritiskati na Rusijo, dokler ne bo vzpostavljen mednarodni red. Pogovore ameriškega in ukrajinskega predsednika je potrdila tudi Bela hiša.

Zelenski je še sporočil, da sta z Bidnom govorila tudi o novi ameriški vojaški pomoči Ukrajini s poudarkom na orožju dolgega dosega. Pred julijskim vrhom zveze Nato v Vilniusu sta tudi usklajevala stališča držav.

O vojni v Ukrajini in dogajanju v Rusiji je Zelenski razpravljal tudi v telefonskem pogovoru s kanadskim premierjem Trudeaujem. Kot je sporočil Zelenski, se je Trudeau strinjal z njegovo oceno poskusa državnega udara v Rusiji in vpliva teh razmer na potek sovražnosti.

0vj_Cs_kAqU