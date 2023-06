»Ni nam treba načrtovati menjave režima v Rusiji, Rusi so zmožni to storiti sami«

Zadnje dogajanje v Rusiji kaže na to, da vojna proti Ukrajini načenja rusko vojaško moč in vpliva na politični sistem, je glede sobotnega upora skupine Wagner v Rusiji povedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov unije je poudaril, da je zdaj podpora Ukrajini pomembnejša kot kadarkoli.

"Vsi se zavedamo, kaj se dogaja v Rusiji. Moramo razumeti, da (vojna proti Ukrajini) načenja rusko vojaško moč in vpliva na politični sistem," je povedal Borrell ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov v Luxembourgu, na katerem naj bi govorili tudi o sobotnem dogajanju v Rusiji.

Po njegovih besedah ne bi bilo dobro, da bi se jedrska sila, kot je Rusija, znašla v politični nestabilnosti.

"Pozorno spremljamo, kaj se dogaja, vendar pa je zdaj pomembneje kot kadarkoli, da nadaljujemo podporo Ukrajini," je še povedal Borrell.

Pomen nadaljnje pomoči Ukrajini je ob prihodu na zasedanje poudarilo tudi več zunanjih ministrov, med drugim estonski minister Margus Tsahkna, švedski minister Tobias Billström in litovski minister Gabrielius Landsbergis.

"Zadnji dnevi kažejo, da nam ni treba načrtovati menjave režima v Rusiji, Rusi so zmožni to storiti sami. Nas pa to ne sme zmotiti, še naprej se moramo osredotočati na Ukrajino in okrepiti našo pomoč," je dejal Landsbergis.

Da je treba pomagati Ukrajini, se je strinjala tudi nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock. Podobno kot drugi ministri je poudarila, da gre za rusko notranjo zadevo. "Ta konec tedna se je znova pokazalo, da ruski predsednik Vladimir Putin z agresijo uničuje tudi svojo državo," je še dejala.

Sobotni upor skupine Wagner proti ruskemu vojaškemu vodstvu, je tudi po mnenju francoske zunanje ministrice Catherine Colonna pokazal na razpoke v ruskem političnem sistemu.

Obenem je Colonna pozvala k preudarnosti, saj je trenutno glede posledic sobotnega dogajanja v Rusiji, kjer so se sicer razmere medtem umirile, več vprašanj kot odgovorov. Tudi ona je poudarila pomen nadaljnje podpore Ukrajini.

Ministri so tako danes potrdili povišanje zgornje meje sklada, iz katerega med drugim sofinancirajo dobave orožja Ukrajini, za dodatne 3,5 milijarde evrov. V okviru evropskega mirovnega instrumenta, ki je namenjen tudi pomoči drugim državam po svetu, bo tako v obdobju 2021-2027 na voljo več kot 12 milijard evrov v tekočih cenah.

Daleč največ sredstev iz instrumenta, v katerega članice prispevajo neposredno, je bilo doslej namenjenih za sofinanciranje dobav orožja Ukrajini. Doslej so za to odobrili približno 5,6 milijarde evrov.

"Današnja odločitev bo omogočila, da bomo imeli dovolj sredstev za nadaljevanje zagotavljanja konkretne vojaške pomoči oboroženim silam naših partnerjev," je ob potrditvi povedal Borrell.

Ta bo sicer danes v Luxembourgu zunanjim ministrom unije predstavil tudi potek četrtkovih pogovorov s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem in srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem o zadnjih napetostih na severu Kosova. Na srečanju so se strinjali o potrebi po ponovitvi volitev v štirih večinsko srbskih občinah na severu Kosova.

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je ob prihodu na zasedanje povedala, da je treba umiriti napetosti in zagotoviti varnost ljudi.

