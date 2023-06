Zaradi Ukrajine preimenovali ulico, poimenovano po sovjetskem generalu

Odločitev pri mnogih prebivalcih Prage ni naletela na odobravanje, saj s seboj prinaša vrsto nevšečnosti

Praga

© Wikipedia

Mestne oblasti v Pragi so danes sklenile, da bodo zaradi ruske agresije proti Ukrajini preimenovale ulico, poimenovano po sovjetskem generalu Ivanu Stepanoviču Konevu. Odločitev pri mnogih prebivalcih ni naletela na odobravanje, saj s seboj prinaša vrsto nevšečnosti.

Za približno 5000 prebivalcev 3,4 kilometrov dolge ulice odločitev mestnih oblasti prinaša vrsto neprijetnosti, saj bodo morali v šestih mesecih, sicer brezplačno, zamenjati osebne izkaznice in druge dokumente. Prizadetih je tudi več sto podjetij in trgovin, ki bodo morala posodobiti kontaktne podatke in dokumentacijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pristojne oblasti so v pismu prebivalcem pojasnile, da so se odločili spremeniti ime ulice v znak solidarnosti z Ukrajino, ki se sooča z rusko agresijo. A večina stanovalcev preimenovanju nasprotuje. Menijo namreč, da je sprememba nepotrebna in predvsem simbolična, da pa Ukrajini v vojni ne more veliko pomagati.

Ulica se bo v prihodnje imenovala Hartigova, po Karlu Hartigu (1833-1905), nekdanjem županu okrožja Žižkov, skozi katerega ulica poteka.

V češki prestolnici so že pred tremi leti kljub nasprotovanju Moskve odstranili bronasti kip Koneva (1897-1973). Razlog za odločitev je bila njegova vloga pri zatrtju madžarske vstaje leta 1956 in praške pomladi leta 1968, čeprav je sodeloval tudi pri osvoboditvi Prage leta 1945.