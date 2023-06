Alergeni / Dobro ocenjena le četrtina slaščičarn v Sloveniji

Slaščičarne najpogosteje v obratih pozabijo označiti alergene v ponudbi napitkov in v posebni oziroma sezonski ponudbi

Slaščičarne so se pri podajanju informacij o alergenih v izdelkih v zadnjih letih v povprečju izboljšale, a je bila pri najnovejšem preverjanju dobro ocenjena še vedno le četrtina slaščičarn, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS). Najpogosteje v obratih pozabijo označiti alergene v ponudbi napitkov in v posebni oziroma sezonski ponudbi.

Preverjanje, ki ga je Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave s sedežem v Ljubljani opravil leta 2017, je po navedbah soustanoviteljice inštituta ZPS pokazalo na številne pomanjkljivosti, zato so se ga letos odločili ponoviti.

Primerjalno ocenjevanje je pokazalo, da se stanje ni bistveno izboljšalo, saj nobena slaščičarna ni prejela ocene zelo dobro. V primerjavi s pregledom slaščičarn, ki so ga izvedli v letu 2017, so pri označevanju in podajanju informacij o alergenih v ponudbi opazili izboljšanje pri petih slaščičarnah, medtem ko je stanje pri petih nespremenjeno. Poslabšanje so zaznali pri štirih.

"V slaščičarni Ilich je bila pisna informacija o alergenih v ponudbi pred leti pomanjkljiva, med tokratnim pregledom pa pisne informacije sploh ni bilo. V slaščičarni Dulcis so imeli pred leti bolj izobraženo osebje; tokrat je bilo namreč prepričano, da seznama alergenov sploh nimajo, čeprav smo ga opazili na koncu menija s ponudbo na mizi," so zapisali v ZPS.

"Podobno je bilo pri osebju v slaščičarni Rendes vouz. Znanje pred leti je bilo boljše, tokrat pa je bilo osebje zmedeno in ni poznalo problematike. Šele na izrecno prošnjo so ocenjevalci prejeli seznam alergenov. Pri slaščičarni Rustika so pred leti imeli seznam alergenov, tokrat pa so navedli, da v ponudbi nimajo vseh slaščic in nam lahko svetuje le natakar," so pojasnili.

Ocenjevalci so upoštevali tudi, ali je na seznamu navedena celotna ponudba živil in pijač, ki je na voljo v slaščičarni. Kot so ugotovili, v obratih najpogosteje pozabijo označiti alergene v ponudbi napitkov in posebno oziroma sezonsko ponudbo.

Med pomanjkljivostmi pri navajanju informacij o alergenih je tudi nepopolno označevanje glutena. Večinoma je označeno le, da izdelek vsebuje gluten, ne pa tudi, za katero vrsto žita gre. Pomanjkljivo so označeni tudi oreščki, kjer ponudniki pozabijo označiti, za katero vrsto oreščkov gre.

Potrošnikom svetujejo, naj v primeru alergij na hrano ne zaupajo zgolj priporočilu osebja, ampak vedno zahtevajo pisno informacijo. Izogibajo naj se slaščičarnam, ki nimajo pisnih informacij o vsebnosti alergenov v ponudbi.

Primerjalno ocenjevanje informacij o alergenih v slaščičarnah sodi v sklop primerjalnih ocenjevanj, ki jih inštitut izvaja v okviru koncesije za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev. Sofinancira jih ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.