»Vojna proti Ukrajini in priključitev Krima sta Putinovi veliki strateški napaki«

Vstaja zasebne najemniške vojske Wagner pod vodstvom Jevgenija Prigožina v Rusiji konec tedna je pokazala, da je bila invazija Rusije na Ukrajino, pa tudi ruska aneksija Krima leta 2014, napaka, je danes v litovski prestolnici Vilnius dejal generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg. Ob tem je poudaril potrebo po nadaljnji podpori Ukrajine.

"Dogodki ob koncu tedna so notranja zadeva Rusije in še en dokaz velike strateške napake, ki jo je predsednik [Vladimir, op. STA] Putin storil z nezakonito priključitvijo Krima in vojno proti Ukrajini," je na skupni novinarski konferenci z litovskim predsednikom Gitanasom Nausedo dejal prvi mož Nata. Dodal je, da razmere v Rusiji, pa tudi v Belorusiji, pri Natu spremljajo.

V luči tega, da Rusija kljub uporu nadaljuje z vojno proti Ukrajini, je Stoltenberg poudaril potrebo po nadaljnji podpori Ukrajine s strani zaveznic, navaja britanski BBC.

Ob tem je obsodil rusko napoved o namestitvi taktičnega jedrskega orožja v Belorusiji. Pojasnil je, da za zdaj sicer niso opazili nobenih znakov, da se Rusija pripravlja na njegovo uporabo, a da ostajajo pozorni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Dogodki preteklega konca tedna v Rusiji so pokazali nestabilnost kremeljskega režima. Podobne ali še večje izzive lahko pričakujemo v prihodnosti."



Gitanaso Nauseda,

litovski predsednik

"Dogodki preteklega konca tedna v Rusiji so pokazali nestabilnost kremeljskega režima. Podobne ali še večje izzive lahko pričakujemo v prihodnosti," pa je upor Wagnerja komentiral Nauseda in opozoril, da bi ti dogodki lahko vplivali na varnost v regiji. "Ustanovitev skupine Wagner v Belorusiji lahko postane dodaten dejavnik," je ocenil.

Nauseda je pred tem danes Nato - katerega vrh bo 11. in 12. julija gostila Litva - pozval h krepitvi njegovega vzhodnega krila. Ob tej priložnosti je tudi dejal, da zaenkrat sicer nima informacij, ki bi potrjevale, da je Prigožin v Belorusiji, kamor naj bi po dogovoru s Kremljem in prekinitvi upora odšel.

Da zadnje dogajanje v Rusiji kaže na to, da vojna proti Ukrajini načenja rusko vojaško moč in vpliva na politični sistem v državi, je danes ocenil tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

wKVuF9W5UMo