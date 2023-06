SDS še ta teden napoveduje interpelacijo ministra za zdravje

Razlog naj bi bile "vedno slabše razmere v zdravstvu" ter "serije neizpolnjenih in prelomljenih obljub o njihovem reševanju"

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan

© Borut Krajnc

Poslanska skupina SDS bo še ta teden vložila interpelacijo zoper ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana zaradi "vedno slabših razmer v zdravstvu ter serije neizpolnjenih in prelomljenih obljub o njihovem reševanju" s strani ministra in predsednika vlade Roberta Golob, so sporočili iz stranke.

S tem želijo po njihovem "pospešiti razpravo o realnosti koalicijskih obljub ter sposobnosti aktualne vlade za reševanje najbolj perečih problemov v državi".

V največji opozicijski stranki so v zadnjih razpravah o zakonodajnih predlogih ministrstva za zdravje ministru očitali, da "javno zdravstvo ne odgovarja na potrebe ljudi", prav tako menijo, da so "nekateri predlogi zakonov pripravljeni brez širše razprave".