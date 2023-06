Znova zloraba državne proslave

Strup, ki hromi domovino

»Alternativna« proslava ob dnevu državnosti

© RTVSLO / IN MEDIA RES

Zavod Iskreni, njegov direktor Igor Vovk, portal in tednik Domovina, končno pa vsa slovenska opozicija na čelu z Janezom Janšo in Matejem Toninom, so lahko vidno zadovoljni. Že drugič jim je družno uspel veliki met z »alternativno« proslavo ob dnevu državnosti, s tem pa ekskluzivna politična gesta razdruževanja in izključevanja na nacionalni ravni. Seveda so ideološki manever izpeljali ob ustreznem bojkotu »glavne« proslave na Kongresnem trgu, kjer je nastopila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Moda nesramnega prisvajanja zgodovinskih zaslug v kombinaciji s prazniki ni nekaj čisto svežega. Sploh ne osamosvojitvenih, prej je pravilo. In tudi zloraba praznika ni edina: naj tokrat spomnim le na Janševe alternativne scenarije in lokacije ob dnevu upora proti okupatorju in z njimi povezano prikrajanje zgodovine.

Zadovoljen je najbrž tudi Borut Pahor, instagramski ekspredsednik, ki rad mimikretično modruje o spravi v narodu, boleči razklanosti in nujnosti sodelovanja, na koncu pa brez sramu legitimira taisto. Tokrat je lahko tekmoval z aktualno predsednico na drugem poligonu, na »svoji« proslavi pod imenom »Domovina praznuje« na Vrhniki, kjer se je očitno počutil zelo domače, ko je razdruževalcem strastno pojasnjeval narodovo razdvojenost. Kakopak zaradi vseh tistih iz »drugega« tabora, da se slučajno kdo ne bi prepoznal. In ker pazi, da se ne bi, se tudi ne.

Napredek od lani

Že lani sem analiziral in dokazoval, zakaj je promocija političnega portala in tednika z istim imenom, ki organizira državni praznik, saj je država vendar domovina, grda zloraba brez primere. In to na več nivojih, tudi medijskem: če se je leto nazaj prenos odvijal 25. junija ob 18. uri na drugem programu TV Slovenija, so tokrat napredovali na dva načina: prenos je bil na prvem programu nacionalne televizije z začetkom ob zaželeni 20. uri, pa tudi trajal je polnih 90 minut.

Za povezovalko so v štabu političnih ugrabiteljev na javnem servisu pričakovano vpoklicali Vido Petrovčič. Sicer sta prireditev vodila novinar TV Slovenija Luka Svetina in voditeljica Radia Ognjišče Nataša Ličen, recitiral je Tone Kuntner. Podobno kot lani je besedilo slovesnosti prispeval Jože Možina, s čimer je bilo sodelovanje vseh političnih botrov in novinarjev kar dveh medijev, Domovine in RTV Slovenija, znova zelo tesno. Toda problem politizacije medijev se je na ta način podvojil ali potrojil. Naj pojasnim, zakaj.

Najprej zato, kot sem nakazal, ker gre za očitno manipulativno dejanje prisvajanja dneva državnosti za ozke ideološke in politične cilje, ki najbolj ustrezajo Janši in Novi Sloveniji, h kateri najbolj gravitira Domovina. Razen tega je zavod Iskreni znan po svoji usmerjenosti proti LGBTIQ+ skupnosti in pravicam žensk, zdaj pa je njihov medij tako rekoč dobil svojo proslavo. Še več, najbrž bo prejel še plačilo s strani javnega servisa.

Dve vabili na dogodek: Domovina, RTV Slovenija in občina Vrhnika so združili moči

© IN MEDIA RES / Facebook

Konglomerat zlorab

Če je prva zloraba povezana s politično akcijo prisvajanja zgodovine, je to druga zloraba, torej zloraba političnega medija, pa še to celo dveh, Domovine in RTV Slovenija. Naročnik je znan, plačnik pa tudi: vsi, ki državljani, ki jim zaračunajo RTV prispevek. Tretja zloraba je povezana z občino Vrhnika, ki jo vodi župan Daniel Cukjati, že po rodbinski liniji in tudi sicer zlizan s stranko SDS. Ta je poskrbel, da so lahko na Vrhniki nastopile le izbrane organizacije, toda borci, gasilci, lovci in veterani so nato organizirali svojo prireditev v Borovnici. Mnogi med njimi so bila preprosto pregnani s proslave, kar velja tudi za dvanajst praporščakov.

Peščica domačinov je s transparentom protestirala proti evidentno strankarski prireditvi in ideološki uzurpaciji dogodka, v katero je vpletena občina. Po nekaterih pričevanjih je Zavod Iskreni prodajal pijačo v športnem parku, kjer je pred tem organiziral še festival družin. Upajmo, da bodo tamkajšnji občinski svetniki zahtevali resna pojasnila o tem, sploh o porabi denarja za svečano slovesnost.

Portal Domovina vabi na dogodek, malo v čast državi, predvsem pa sebi

© Domovina.je / IN MEDIA RES

Hromeči strup

»Politična in ideološka delitev glede polpretekle zgodovine je namreč nesrečna mati vseh naših delitev in razdelitev. To je strup, ki nas hromi,« je lažno moraliziral Pahor in s svojo udeležbo simbolično podprl vse opisane zlorabe.

Sam se je sicer pojavil tudi na »osrednji državni proslavi« na Kongresnem trgu. Formulacija je medijska in zelo simptomalna. Če rečemo, da obstajajo osrednje in periferne proslave, sicer na simbolični ravni sporočamo, katera je najpomembnejša, ne povemo pa, da tiste periferne niso nujno samo lokalne, temveč imajo nekatere širšo ambicijo »spodkopati« osrednjo.

Letošnja situacija je bila naporna za Janšo. Ker sta bila govorca na osrednji in vrhniški slovesnosti že zasedena, se je moral zadovoljiti z govorom pri maši za domovino na Polževem. »Bog živi Slovenijo in vse, ki imamo Slovenijo radi,« je tradicionalno povedal na dogodku, kjer je mašo daroval zaslužni profesor dr. Janez Juhant.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**