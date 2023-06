Zelenski / »Danes so naši borci napredovali v vseh smereh in to je srečen dan«

Ukrajinska protiofenziva uspešno napreduje, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski

Ukrajinska protiofenziva uspešno napreduje, je v ponedeljek zvečer dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Danes so naši borci napredovali v vseh smereh in to je srečen dan," je dejal v svojem rednem video nagovoru, potem ko je obiskal ukrajinske vojake na fronti v regiji Doneck, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zelenski je dejal, da je bilo prisotnih "veliko čustev", ko je vojakom podeljeval odlikovanja in se seznanil z dogajanjem na bojišču. "Fantom sem zaželel več takšnih dni," je dejal.

Ukrajinski predsednik je v ponedeljek popoldan obiskal pripadnike ukrajinskih sil v bližini mesta Bahmut na vzhodu Ukrajine, kjer so potekali hudi spopadi, in v regiji Zaporožje na jugu države.

Podelil je več medalj, med drugim dve odlikovanji Heroj Ukrajine, kar je najvišje državno odlikovanje s strani predsednika.

Oblasti v Kijevu so kasneje sporočile, da so ukrajinske sile zavzele še eno vas v regiji Zaporožje. "Vsa naša zemlja bo osvobojena - absolutno vsa," je še dejal Zelenski.