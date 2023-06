Blinken pozdravil izpustitev kosovskih policistov

Pozval je tudi k nadaljnji umiritvi napetosti med Beogradom in Prištino

Državni sekretar ZDA Antony Blinken je v ponedeljek v telefonskem pogovoru s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučičem pozdravil izpustitev treh kosovskih policistov s strani Srbije in pozval k nadaljnji umiritvi napetosti med Beogradom in Prištino. K umiritvi je pozval tudi v ločenem pogovoru s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem.

Blinken je v pogovoru z Vučićem poudaril tudi, da morajo odgovorni za napad na enote Kforja konec maja v Zvečanu za svoja dejanja odgovarjati. Izrazil je podporo ZDA načrtu EU za umiritev razmer in Srbijo pozval k izvajanju svojih zavez iz sporazuma o normalizaciji odnosov s Prištino, je sporočil State Department.

V ločenem pogovoru s Kurtijem je Blinken prav tako pozval k umiritvi razmer na severu Kosova in dejal, naj župani v tamkajšnjih štirih občinah z večinsko srbskim prebivalstvom, etnični Albanci, svoje delo opravljajo na drugih lokacijah in ne v občinskih poslopjih. Tudi v tem pogovoru je poudaril podporo Washingtona načrtu EU za umiritev razmer in se zahvalil Kurtiju za udeležbo na kriznem sestanku v Bruslju minuli teden.

Razmere na severu Kosova so napete od aprilske izvolitve etničnih Albancev za župane v štirih večinsko srbskih občinah - na severu Mitrovice, Leposaviću, Zubinem Potoku in Zvečanu. V teh občinah Srbi pripravljajo proteste, odkar so novoizvoljeni župani želeli konec maja prevzeti položaje. Aprilske volitve so sicer bojkotirali.

Do najhujšega incidenta je prišlo v Zvečanu konec maja, ko je bilo v nemirih ranjenih 30 pripadnikov Kforja. Zatem je kosovska policija na severu Mitrovice prijela Srba, ki naj bi organiziral napad na Kfor, čemur je sledila aretacija omenjenih treh policistov. Vučić trdi, da so jih aretirali na ozemlju Srbije, Kurti pa, da so jih ugrabili v občini Leposavić na ozemlju Kosova.

Po ločenih sestankih visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella s Kurtijem in Vučićem minuli teden v Bruslju je kosovski premier sporočil, da je Priština pripravljena na izvedbo novih volitev v štirih občinah, kot tudi na umik kosovske policije iz tamkajšnjih občinskih poslopij. Vučič je na drugi strani poudaril, da razume željo Bruslja po umiritvi razmer, a da ni prepričan, da je bil na srečanju narejen korak v smeri umiritve razmer.

Izpustitev trojice policistov je v ponedeljek med drugim pozdravila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. Pozvala je k čimprejšnji ponovitvi volitev v štirih večinsko srbskih občinah, na katerih bi sodelovali tudi kosovski Srbi, ter nadalje k vzpostavitvi skupnosti srbskih občin na severu Kosova.

