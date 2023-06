Rusija / Umik obtožbe proti Wagnerju

Medtem je rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da pripravljajo prenos Wagnerjeve vojaške opreme v redno vojsko

Ruska zvezna varnostna služba FSB je danes sporočila, da umika obtožbe v primeru zasebne najemniške vojske Wagner glede organizacije oboroženega upora proti ruskemu vojaškemu vodstvu, ki ga je minuli konec tedna izvedla pod vodstvom Jevgenija Prigožina, a ga kasneje prekinila, poročanje ruskih tiskovnih agencij povzema francoska AFP.

"Kazenski postopek, ki se je začel zaradi oboroženega upora zasebne vojaške družbe Wagner, je bil zaključen," je sporočila FSB. Odločitev je pojasnila z besedami, da so udeleženci upora "prekinili dejanja, ki so bila neposredno usmerjena v izvršitev kaznivega dejanja". "Ob upoštevanju tega in drugih okoliščin, pomembnih za preiskavo, je preiskovalni organ izdal sklep o ustavitvi kazenskega postopka," je dodala.

Medtem je rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da pripravljajo prenos Wagnerjeve vojaške opreme v redno vojsko. "Potekajo priprave na prenos težke vojaške opreme iz zasebnega vojaškega podjetja Wagner v enote ruskih oboroženih sil," je ministrstvo zapisalo v izjavi.

Po uporu skupine Wagner pod vodstvom Prigožina in njenemu pohodu proti Moskvi konec tedna so se razmere v Rusiji v nedeljo in ponedeljek umirile. Regije, kjer so zaradi upora uvedli protiteroristične ukrepe in druge omejitve, so te odpravile.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v ponedeljkovem večernem nagovoru dejal, da je v soboto sam zaukazal izogibanje prelivanju krvi. Kmalu po razglasitvi umika Wagnerjevih sil, ki so prispele na oddaljenost okoli 200 kilometrov od Moskve, je namreč Prigožin sporočil, da se je skupina za umik odločila ravno iz tega razloga.

Putin je pripadnikom skupine sporočil tudi, da se lahko priključijo redni vojski ali odidejo v sosednjo Belorusijo, kamor naj bi odšel tudi Prigožin. Ob tem je napovedal, da bodo odgovorni za upor za svoja dejanja odgovarjali, vendar pa Prigožina pri tem ni omenil. V Kremlju so sicer pred tem v ponedeljek zatrdili, da vodjo Wagnerja še vedno preiskujejo.

Da je bil namen upora preprečiti uničenje ruske vlade in ne njeno strmoglavljenje, pa je v ponedeljek v svojem prvem zvočnem sporočilu po prekinitvi upora izjavil Prigožin. Ob tem je pripomnil, da je pohod na Moskvo prikazal zelo resne varnostne težave v Rusiji.

