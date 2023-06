Guantanamo / »Ravnanje vlade ZDA z zaporniki še vedno kruto in ponižujoče«

Poziv k zaprtju taborišča, ki je bilo ustanovljeno po terorističnih napadih na ZDA 11. septembra 2001, v njem pa je zaprtih kakih 30 terorističnih osumljencev

Ravnanje vlade ZDA z zaporniki, ki ostajajo pridržani v ameriškem taborišču Guantanamo na Kubi, je še vedno kruto in ponižujoče, je opozorila posebna poročevalka ZN Fionnuala Ni Aolain. Pozvala je k zaprtju taborišča, ki je bilo ustanovljeno po terorističnih napadih na ZDA 11. septembra 2001, v njem pa je zaprtih kakih 30 terorističnih osumljencev.

"Opazila sem, da je po dveh desetletjih pridržanja trpljenje zapornikov globoko, in se nadaljuje," je dejala posebna poročevalka ZN za spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v boju proti terorizmu. Izjavo je podala v ponedeljek ob predstavitvi svojega poročila v New Yorku, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je opozorila Aolain, je ravnanje ameriških oblasti s tam pridržanimi zaporniki še vedno "kruto, nečloveško in ponižujoče".

Pozvala je k zaprtju taborišča Guantanamo, ki ga je ustanovil takratni ameriški predsednik George Bush mlajši po napadih 11. septembra 2001 z namenom, da bi osumljene islamistične teroriste zaprli brez sojenja pred ameriškimi sodišči.

Bushev naslednik Barack Obama je taborišče želel zapreti, a zaradi nasprotovanja v ameriškem kongresu ni uspel, medtem ko ga je republikanec Donald Trump želel pustiti odprtega. Sedanji predsednik Joe Biden ga želi zapreti, vendar mu kritiki očitajo, da za to ni naredil pomembnejših korakov.

Ameriško obrambno ministrstvo je februarja sporočilo, da je v taborišču, ki se nahaja v pomorskem oporišču ameriške vojske v zalivu Guantanamo na Kubi, še vedno 34 zapornikov. Včasih je bilo v njem pridržanih skoraj 800 ljudi.

V začetku meseca je Fionnuala Ni Aolain kot prva posebna poročevalka ZN obiskala taborišče za pridržanje ob dovoljenju ZDA. Washingtonu se je v ponedeljek zahvalila, da ji je odobril obisk, in dodala, da je dobila popoln dostop do kraja.

