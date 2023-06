Policija, ki je zanimiva za turiste

Minister meni, da je Ljubljana polna turistov, ki se tudi včasih želijo slikati s policisti

Minister Boštjan Poklukar

26. junij 2023, redna seja parlamenta nekaj dni po napadih na ljubljanski Paradi ponosa. Nataša Sukič iz Levice postavi vprašanje notranjemu ministeru Boštjanu Poklukarju:

»Iz društva Parada ponosa sporočajo javnosti, citiram: ‘Kot društvo smo na policijo podali eno prijavo, vezano na dogajanje na Kongresnem trgu po povorki, ko je skupina mlajših oseb v udeležence povorke metala jajca in jim kričala homofobne žaljivke. Izredno zaskrbljujoča je bila tudi novica, da je eden izmed policistov, ki je bil tam, da zaščiti udeležence povorke, da se je fotografiral s to skupino napadalcev.’ Konec navedka. Pa me samo zanima ta konkreten očitek glede tega policista, morda vaš komentar. Ste s tem seznanjeni? In, kakšna sankcija bi utegnila doleteti policista, če se pač izkaže, da je to delal kot simpatizer rumenih jopičev? Hvala lepa.«

Minister Boštjan Poklukar ji je odgovoril:

»Kar nekaj teh varnostnih dogodkov je bilo na Paradi ponosa in tudi vi ste jih kar nekaj opisala tukaj. Kar se pa tiče tega, in te dogodke policija preiskuje, to nedvomno, nenazadnje tudi sama policija nekako razmišlja, da na naslednjih shodih podobnih, da bo potrebno vzpostaviti točko, kjer se bodo take zadeve lahko takoj prijavljale že na samem licu mesta, ne da seveda potem udeleženci morajo iti na policijske postaje podajati te prijave. To lahko podajo tudi neposredno, v kolikor do napada pride. Upam, da to ne bo, bom rekel, potrebno in da bomo postali normalna družba, kjer bomo različnost in pa enakopravnost tudi tolerirali.

Kar se pa tiče tega policista, da, res je se slikal, je bil pravzaprav vprašan, če se lahko z njemu fotografirajo. Glejte, po mojih podatkih in vedenju ta policist ni vedel, da so bili to napadalci in da je bil nekoliko zlorabljen. Pri tem moramo vedeti, da je Ljubljana polna turistov, ki se tudi včasih želijo slikati s policisti v Ljubljani. Nenazadnje je policija tudi nek uradni organ, ki je tudi na nek način turistično zanimiv.«

Verjemimo, da je minister v svojem pojasnilu zgolj žrtev lastne miselne in jezikovne nespretnosti v tem, ko je povedal, da v normalni družbi različnost in enakopravnost tolerirajo. In je vse to izustil iz čiste nerodnosti.

Če ni bil neroden, je trdil nekaj nesprejemljivega – da moramo biti do tistih, ki so za različnost in enakopravnost, pač strpni. Tako rekoč proti svoji volji. Recimo do LGBTIQ+ skupnosti. Recimo na Paradi ponosa. Če ne vemo, ali je neroden ali ne, nam bo že Robert Golob raztolmačil, koga je nastavil za ministra, ker Tatjana Bobnar in Boštjan Lindav nista ustrezala!

Dopustimo tudi, da se slovenski policisti pač slikajo s turisti, včasih tudi s homofobnimi napadalci, ker jih pač niso prepoznali za turiste, saj vendar govorijo slovensko. Vse to počnejo iz popolne nevednosti. Minister očitno dejanje razume in fotografiranje se mu zdi prav. Še bolje bi bilo, če bi preveril, ali ni morda druženje omenjenih rumenih jopičev, ki jih omenja poslanka, bilo podobno simpatijam, ki jih je policija gojila do njih pod Alešem Hojsom in Antonom Olajem. Ker sicer bomo morali uvesti nov pojem – biserni turizem!

