Lukašenko / »Prigožin je prispel v Belorusijo«

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je danes potrdil, da je vodja najemniške vojaške skupine Wagner Jevgenij Prigožin prispel v Belorusijo, poroča beloruska tiskovna agencija Belta. Lukašenko, ki se mu pripisujejo zasluge za prekinitev Wagnerjevega upora, je še izjavil, da bo Minsk sedaj skušal izkoristiti neprecenljive izkušnje skupine.

"Če bodo njihovi poveljniki prišli k nam in nam pomagali, so to za nas neprecenljive izkušnje," je dejal Lukašenko. Pri tem je pojasnil, da bi se Minsk med drugim lahko seznanil s tem, katero orožje se je v spopadih dobro obneslo ter o taktikah tako na področju napada kot obrambe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Beloruski voditelj se prisotnosti Wagnerja v njegovi državi ne boji, a vseeno dodaja, da jih bodo oblasti pozorno spremljale. Prav tako je poudaril, da mu je ruski predsednik Vladimir Putin zagotovil varnostna jamstva, poroča britanski BBC.

Prigožin bo v državi deloval na lastne stroške, Belorusija pa ne namerava graditi taborišč za pripadnike Wagnerja. "Ponudili smo jim eno od opuščenih vojaških oporišč. Prosimo postavite svoje šotore," je še dodal Lukašenko.

Beloruski obrambni minister Viktor Hrenikov je medtem Lukašenka obvestil, da ne bi imel nič proti, če bi pripadnike Wagnerja vključili v belorusko vojsko. Lukašenko pa mu je naročil, naj se o morebitni vključitvi pogaja s Prigožinom.

Pred tem je Lukašenko izjavil, da so bile napetosti med rusko vojsko in rusko zasebno najemniško skupino Wagner napačno obravnavane. Dejal je, da je bilo Wagnerjev upor proti ruskemu vojaškemu vodstvu konec tedna "boleče gledati" in da v tej zgodbi ni junakov.

Voditelju, ki Belorusijo vodi od leta 1994 in velja za tesnega zaveznika Putina, se sicer pripisujejo zasluge za prekinitev Wagnerjevega upora, vendar pa podrobnosti o njegovem posredovanju niso znane.

Ko so bili pripadniki Wagnerja v soboto od Moskve oddaljeni približno 200 kilometrov, je namreč tiskovna služba beloruskega predsednika sporočila, da je ta prepričal Prigožina, naj ustavi svoj pohod.

Prigožin je zatem sporočil, da se njegove sile vračajo v baze, češ da si ne želijo prelivanja krvi. Lukašenka pri tem ni omenil, beloruskemu voditelju pa se je kasneje za posredovanje zahvalil Putin, ki je v ponedeljek sicer sporočil, da je sam zaukazal izogibanje prelivanju krvi v soboto.

