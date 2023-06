Putin / »Zgolj v enem letu smo Wagnerju izplačali milijardo dolarjev«

Pripadniki zasebne najemniške vojske Wagner, ki so v soboto poskušali z oboroženim uporom strmoglaviti rusko vojaško vodstvo, niso uživali podpore vojske in ljudstva, je prepričan ruski predsednik Vladimir Putin

Vladimir Putin, ruski predsednik

© www.kremlin.ru

Pripadniki zasebne najemniške vojske Wagner, ki so v soboto poskušali z oboroženim uporom strmoglaviti rusko vojaško vodstvo, niso uživali podpore vojske in ljudstva, je danes izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Zahvalil se je vojakom, ki so po njegovem mnenju preprečili državljansko vojno ter v času upora delovali "pravilno in usklajeno".

"Ljudje, ki so bili vključeni v upor, so spoznali, da vojska in ljudstvo nista na njihovi strani," je Putin dejal danes v Kremlju pred približno 2500 pripadniki ruske vojske, policisti, osebjem ruske zvezne varnostne službe FSB ter obrambnega in notranjega ministrstva.

Z minuto molka je počastil pilote, ubite med sobotnim uporom. "V spopadih z uporniki so bili ubiti naši soborci, naši piloti. Niso omahovali in so častno izpolnili svoje ukaze in vojaško dolžnost," je priznal ruski predsednik, pri čemer pa ni navedel, koliko pilotov je dejansko umrlo.

Zbranemu vojaškemu osebju v Kremlju se je zahvalil za korektno ravnanje, s katerim so po njegovem mnenju preprečili državljansko vojno. Ponovil je, da Moskva v času upora ni premestila nobenega vojaka iz Ukrajine in da sobotno dogajanje ni v ničemer vplivalo na ruske operacije v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Rad bi, da vsi vedo, da je skupino Wagner financirala država, torej ministrstvo za obrambo in državni proračun. To skupino smo v celoti financirali."



Vladimir Putin,

ruski predsednik

Ob tem je dodal, da je skupino Wagner v celoti financirala Rusija. "Rad bi, da vsi vedo, da je skupino Wagner financirala država, torej ministrstvo za obrambo in državni proračun. To skupino smo v celoti financirali," je priznal in pojasnil, da so samo od maja lani do maja letos Wagnerju izplačali približno milijardo ameriških dolarjev v obliki plačil in bonusov.

Prav tako je naznanil, da bodo oblasti preiskale, kako je bil porabljen denar, izplačan Wagnerju in njegovemu šefu Jevgeniju Prigožinu, poroča britanski BBC.

Po uporu skupine Wagner in njenemu pohodu proti Moskvi konec tedna so se razmere v Rusiji v nedeljo in ponedeljek umirile. Regije, kjer so zaradi upora uvedli protiteroristične ukrepe in druge omejitve, so te odpravile.

Putin je sicer že v ponedeljkovem večernem nagovoru dejal, da je v soboto sam zaukazal izogibanje prelivanju krvi. Pripadnikom Wagnerja pa je sporočil, da se lahko priključijo redni vojski ali odidejo v sosednjo Belorusijo, kamor naj bi odšel tudi njihov vodja Jevgenij Prigožin.

