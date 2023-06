V gorovju našli posmrtne ostanke igralca

65-letni igralec Juliana Sandsa je bil pogrešan več kot pet mesecev, potem ko se ni vrnil s pohoda

Julian Sands je bil znan po svoji ljubezni do narave in pohodništva v okolici, med prijatelji je veljal za izkušenega in sposobnega alpinista.

© Wikimedia Commons

V gorovju San Gabriel na jugu Kalifornije so našli posmrtne ostanke britanskega igralca Juliana Sandsa, poročajo tuje tiskovne agencije. 65-letni igralec, najbolj je bil znan po vlogi v romantični drami iz leta 1985 Soba z razgledom, je bil pogrešan več kot pet mesecev, potem ko se 13. januarja ni vrnil s pohoda na območju Mount Baldy.

Na posmrtne ostanke so v soboto naleteli pohodniki, mrliški oglednik je pozneje potrdil, da gre za preminulega igralca.

Iz urada šerifa okrožja San Bernardino so po pisanju nemške tiskovne agencije dpa novico sporočili v torek. Kot so zapisali, je postopek identifikacije trupla, ki so ga 24. junija našli na Mount Baldy, končan, pri čemer so potrdili, da gre za 65-letnega Sandsa. Dodali so, da vzrok smrti še preiskujejo ter da čakajo na rezultate nadaljnjih raziskav. Obenem so se zahvalili prostovoljcem, ki so neutrudno iskali Sandsa.

Prejšnji teden je Sandsova družina objavila izjavo, v kateri je zapisala, da igralca še naprej ohranjajo "v svojih srcih s svetlimi spomini". Izrazila je tudi hvaležnost iskalnim ekipam in koordinatorjem, ki so si neutrudno prizadevali najti Sandsa.

Iskanje so sicer pet mesecev nenehno ovirale slabe vremenske razmere na območju. Marca so iskanje ustavili zaradi nevarnosti snežnih plazov. Kot so navedli v šerifovem uradu, je bilo opravljenih osem terenskih in zračnih iskalnih akcij. V zadnji je sodelovalo več kot 80 prostovoljcev in uslužbencev ter dva helikopterja in droni.

Sands je od leta 2020 živel v bližini Hollywooda. Znan je bil po svoji ljubezni do narave in pohodništva v okolici, med prijatelji je veljal za izkušenega in sposobnega alpinista. V svoji večdesetletni karieri je zaigral v številnih filmih, kot so Polja smrti, Warlock, Arahnofobija. in v seriji Smallville.

