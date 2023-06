Nemčija / Katoliška cerkev lani izgubila rekordno število vernikov

Nemško katoliško cerkev je lani zapustilo rekordnih več kot pol milijona ljudi. Po danes objavljenih podatkih nemške škofovske konference je uraden izpis zahtevalo 522.821 vernikov, kar je največ v enem letu, odkar vodijo statistiko, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Lani je bilo tako po odhodih v Nemčiji nekaj manj kot 21 milijonov katolikov oziroma 24,8 odstotka prebivalcev.

Thomas Schüller, strokovnjak za katoliško kanonsko pravo na univerzi v Münstru, je za dpa ocenil, da nemška katoliška cerkev "umira pred očmi javnosti". Da se bo dramatično zmanjševanje njenih članov pospešilo, je bilo po navedbah dpa jasno že na začetku lanskega leta, saj je do prave eksplozije uradnih izpisov iz Cerkve prišlo že konec januarja po objavi poročila o spolnih zlorabah otrok v münchenski in freisinški nadškofiji med letoma 1945 in 2019.

Poročilo je vzbudilo vprašanje o tem, ali je pokojni papež Benedikt XVI. še kot nadškof Joseph Ratzinger v bavarski škofiji med letoma 1977 in 1982 ustrezno ukrepal ob poročilih o spolnih zlorabah. Zaradi neukrepanja je lani prosil za odpuščanje.

Irme Stetter-Karp, predsednica vplivnega odbora nemških katolikov (ZdK), ki združuje laike, je izgubljanje vernikov označila za "očitno krizo" nemške katoliške cerkve. Danes objavljene podatke je označila za "žalostne", a po njenem mnenju ne presenečajo, saj je Cerkev še posebej zaradi zlorab duhovnikov izgubila zaupanje ljudi. Ni pa niti pokazala dovolj odločnosti, da se bo pripravila na prihodnost, je dejala in izpostavila potrebo po reformah.

Registrirani člani katoliške cerkve, pa tudi večine protestantskih veroizpovedi in nekaterih drugih verskih skupnosti morajo sicer v Nemčiji državi plačevati davek, ki je namenjen podpori njihove cerkve.

Schüller je opozoril, da bo izstopanje vernikov iz nemške katoliške cerkve vplivalo tudi na storitve, ki jih ponuja, vključno s šolami, vrtci in socialnimi ustanovami. Njeno usihanje bo po njegovem mnenju dolgoročno bistveno spremenilo celotno državo, tudi zaradi "izgube temelja socialnega in izobraževalnega sistema, ki ga ni mogoče nadomestiti".

Vernikov pa v Nemčiji ne izgublja samo katoliška cerkva. Tudi protestantska oziroma vodilna evangeličanska cerkev je lani izgubila več članov kot leto prej, in sicer 380.000, tako da jih šteje okoli 19 milijonov.