Švica zavrača dobavo orožja Ukrajini

Švicarska vlada je odločitev utemeljila z nevtralnostjo Švice in zakonom o vojnem materialu, ki določa, da tega materiala ne smejo izvoziti v države, ki so udeležene v oboroženem konfliktu

Švicarska vlada je v sredo dokončno zavrnila prošnjo državnega orožarskega podjetja RUAG za prodajo 96 bojnih tankov leopard 1 Nemčiji, ker bi jih ta nato izročila Ukrajini. Odločitev je utemeljila z nevtralnostjo Švice in zakonom o vojnem materialu, ki določa, da tega materiala ne smejo izvoziti v države, ki so udeležene v oboroženem konfliktu.

To velja za vse države, ne glede na to, ali so bile kot Ukrajina napadene in orožje potrebujejo za obrambo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iz istega razloga je Bern že zavrnil odobritev dostave švicarskega tankovskega streliva Ukrajini.

Leopard 1 so bili prvi bojni tanki, ki so jih po 2. svetovni vojni proizvajali za nemško vojsko. Ta jih ne uporablja več že 20 let. Podjetje RUAG jih je kupilo v Italiji, kjer jih tudi skladišči. Nameravalo jih je prodati ali uporabiti za rezervne dele.

Kljub pritiskom Kijeva in njegovih zahodnih zveznic Švica tudi ne dovoli drugim državam, da bi Ukrajini dostavile v Švici proizvedeno orožje.

Nemčija medtem še ni sprejela končne odločitve o drugi prošnji Švici za 25 tankov leopard 2, ki so bili prav tako umaknjeni iz uporabe. Odkupiti jih namerava nemško podjetje Rheinmetall, nemška vlada pa je zagotovila, da jih ne bo poslala Ukrajini. Uporabili naj bi jih za dopolnitev zalog v članicah Nata, ki so se zmanjšale zaradi dobav Ukrajini. V tem primeru bi se švicarska vlada z njihovim izvozom strinjala, navaja dpa.

aQgGRCTmSPs