Kaj ogroža parada ponosa?

Ob koncu letošnjega paradnega meseca je slovenska bilanca razumevanja, kaj je problem sodobne družbe, še klavrnejša kot v preteklih letih

Parada ponosa 2023 v Ljubljani

© Andi Koglot

Prva parada ponosa je bila v Ljubljani pod naslovom Obvoznica proti nestrpnosti organizirana kot neposredni odziv na grobo diskriminacijo homoseksualnih moških, ki si jo je privoščilo osebje lokala na Mestnem trgu, le lučaj od današnjega Pritličja. Da je na imenitni lokaciji v mestnem jedru danes do skupnosti LGBTQ+ prijazen lokal, se zdi kot napredek, a z vidika tega, da je neznan mlad moški prav na predvečer letošnje parade začutil potrebo, da razbije okno lokala, na katerem je visela mavrična zastava, moramo biti pri izrekanju mnenja previdni. Zlasti če se obenem ozremo še ven iz gentrificirane in turistificirane Stare Ljubljane ter opazimo, kako mestna oblast krči avtonomne prostore svobode in sili njihove uporabnice, da iščejo vedno nove prostore.