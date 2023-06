Nekateri so za desne in leve

Georgi Bangiev, nekdanja desna roka Borisa Popoviča v Kopru, pozneje nastavljen na visok položaj v Janševi vladi, ostaja na čelu direktorata, ki odloča o ključnih gradbenih dovoljenjih

»Popovič in Bangiev oproščena!« je marca 2015 poročal portal koprske občine o epilogu enega od sodnih postopkov, v katerih sta se znašla koprski župan in njegov vodja urada za okolje in prostor Georgi Bangiev, danes eden vodilnih na ministrstvu za naravne vire.

© ekopercapodistria. si)

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, pred tem dolgoletni župan Tolmina, je eden od ministrov sedanje vlade, ki se tako rekoč od nastopa omenjajo med »šibkimi členi«, med ministri in ministricami »na udaru«, ki utegnejo biti zamenjani. A zdi se, da politično šibak minister, pristojen za naravo, v resnici ustreza marsikomu. In ne samo to: odločilne besede naj ne bi imel niti pri imenovanju ključnih kadrov na ministrstvu. Nedavno imenovana direktorica direktorata za vode Vesna Ugrinovski po naših podatkih ni bila Brežanova izbira. Še nenavadneje je, da enega od treh direktoratov Brežanovega ministrstva naprej vodi Georgi Bangiev, ki ga je nastavila Janševa vlada in je bil eden ključnih članov ekipe prejšnjega ministra Andreja Vizjaka (SDS).