Žeja po energiji / Pri velikih investicijah ni ideoloških razlik

Denar je vedno enake barve, kar velja tudi tokrat

Protesta se je udeležil tudi Matjaž Hanžek.

© Borut Krajnc

Izjava predsednika vlade dr. Goloba, da bomo malo prilagajali zakone, da bomo hitreje zgradili novo nuklearno elektrarno (NEK2), me je pošteno stresla. »Spet en velik korupcijski projekt,« je bila prva misel. Štiriletno ukvarjanje s projektom TEŠ6 na mestu predsednika parlamentarne komisije, kakšno leto »ljubiteljskega« ukvarjanja s projektom severnega dela tretje razvojne osi (3RO) in opazovanje oblastniškega izsiljevanja investicije Magna ima pač posledice, da najprej pomislim na to. Seveda bi lahko omenil še kakšen podoben projekt, a ti trije v glavnem pokažejo vso paleto manipulacij, ki so jih zmožni proizvesti nekorektni investitorji v povezavi s koruptivnimi politiki in upogljivimi strokovnjaki.