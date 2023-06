Zadržano zeleni načrt

Civilna družba je kritična do posodobljenega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta

Podnebna fronta, 22. junij, Ljubljana

© Luka Dakskobler

V četrtek, 22. junija, je bil na redni seji vlade sprejet osnutek posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), katerega namen naj bi bila odprava oziroma omilitev okoljske krize. Do njega so kritične številne civilnodružbene organizacije, zato so med sprejemanjem osnutka pred vladnimi prostori pripravile ljudsko podnebno skupščino. Ministrstvu za okolje, energijo in podnebje očitajo pretirano zadržanost pri spoprijemanju z okoljskimi težavami.