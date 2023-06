Grimsova legija

Povezave med SDS in neonacisti dobivajo mednarodne razsežnosti

Branko Grims s predstavniki Slovenske demokratske mladine Kranj: Karin Planinšek in neonacistoma Žanom Žalcem in Mariem Zdravkovićem

© Instagram Žana Žalca

Spogledovanje SDS s skrajno desnico je že dlje na očeh javnosti. Primerov tega zavezništva v sovraštvu je zdaj toliko, da vseh niti ne moremo našteti, od Simonitijeve podelitve statusa nevladne organizacije v javnem interesu Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot in Hojsovega pojmovanja neonacističnih protestnikov v rumenih brezrokavnikih za bisere do medsebojnega spodbujanja na družbenih omrežjih in skupnega, usklajenega širjenja splošne ksenofobije in antisemitizma.

SDS bi lahko bila tudi okrajšava za Skrajno desno stranko.

A s to usmeritvijo se ne strinjajo vsi v SDS, to je v zadnjem času privedlo do notranjih sporov in razkolov, predvsem v strankinem podmladku – Slovenski demokratski mladini (SDM).

Radikalno desno linijo vodita poslanca Žan Mahnič in Branko Grims. Slednji je bil pred leti član Facebookove skupine Legija smrti, kar je razkrila novinarka RTV Eugenija Carl. Prav zaradi tega jo je Janez Janša označil za odsluženo prostitutko in tako preusmeril pozornost od njenega razkritja. Danes pa Grims tako rekoč »ustanavlja« svojo legijo z zagotavljanjem podpore neonacistom pri vstopanju v SDM. Na čelo nedavno ustanovljenega odbora SDM Kranj je bil nastavljen neonacist Žan Žalec, ki je pritegnil še somišljenika Maria Zdravkovića. Grims jima zagotavlja vidnost s skupnimi fotografijami, Žalec pa je marca podprl njegovo evidentiranje za kandidata na naslednjih volitvah v evropski parlament, tako da je lahko tednik Demokracija zapisal: Grimsa »odločno podpirajo tudi mladi iz SDM Kranj«.

Prikrivana resnica je, da Žalčevemu članstvu nasprotuje precej članic in članov podmladka zaradi suma, da bo krnil ugled organizacije. Za to imajo razlog: maja je v ljubljanskem pubu Tut En Kamn potekala družabna večerna prireditev v organizaciji SDM, na kateri je Žalec razgrajal, dokler ga eden od varnostnikov ni oklofutal, Zdravković pa naj bi bil vpil: »Samo A. H. je bil ta pravi!« Na podlagi tega, kar vemo o njem, sklepamo, da je imel v mislih Adolfa Hitlerja. V SDM naj bi se bilo v zadnjem času včlanilo še več neonacistov – te podatke še preverjamo.

Zaradi Grimsovega vmešavanja in podmladkovega nagiba v skrajno desno je nekaj članov že zapustilo SDM, veliko pa jih še razmišlja o izstopu in pridružitvi nastajajoči Logarjevi stranki. Iz SDM na naša vprašanja o dogajanju niso odgovorili.

V uredništvu hranimo več ducatov fotografij Žalca in Zdravkovića v družbi drugih slovenskih neonacistov, nedavno pa je Žalec na Instagramu objavil še fotografijo, na kateri je z Aleksandrom Vorkapićem, znanim beograjskim neonacistom. Vorkapić je član nasilnih neonacističnih organizacij Zentropa Serbia in Nacionalna srbska fronta, z Žalcem pa jima je skupno tudi, da sta oba sodelovala pri ustanovitvi slovenske oziroma srbske izpostave Generacije identitete, mednarodne mreže skrajnih desničarjev.

Takšne povezave že presegajo domet sprenevedanja v SDM ter SDS in zahtevajo ukrepanje oddelka za terorizem in ekstremno nasilje pri upravi kriminalistične policije.