Islamofobija / Poziv k ukrepom za preprečevanje sežiganja Korana

Organizacija za islamsko sodelovanje (OIC) je pozvala k ukrepom za preprečevanje sežiganja Korana v prihodnosti. Š

Organizacija za islamsko sodelovanje (OIC) je na izrednem zasedanju v savdski Džedi pozvala k ukrepom za preprečevanje sežiganja Korana v prihodnosti. Švedska vlada pa je danes obsodila nedavni sežig Korana pred glavno mošejo v Stockholmu in ga označila za "islamofobno" dejanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Švedska vlada se popolnoma zaveda, da so islamofobna dejanja, ki so jih zagrešili posamezniki na demonstracijah na Švedskem, lahko žaljiva za muslimane," je v izjavi zapisalo zunanje ministrstvo v Stockholmu. Ob tem je tovrstna dejanja obsodilo in poudarilo, da ne odražajo stališč švedske vlade.

S tem se je Švedska po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odzvala na poziv OIC s sedežem v Savdski Arabiji k skupnim ukrepom za preprečevanje sežiganja Korana v prihodnje.

Organizacija je države članice pozvala, naj sprejmejo enotne in skupne ukrepe za preprečitev ponovitve primerov oskrunitve izvodov Korana, piše v izjavi, objavljeni po izrednem zasedanju organizacije v Savdski Arabiji.

Generalni sekretar OIC, ki jo sestavlja 75 članic, Hissein Brahim Taha je poudaril, da je treba jasno sporočiti, da dejanja oskrunitve Korana niso običajni islamofobični incidenti. "Mednarodno skupnost moramo nenehno opozarjati na nujno spoštovanje mednarodnega prava, ki jasno prepoveduje vsakršno spodbujanje verskega sovraštva," je dodal.

"Mednarodno skupnost moramo nenehno opozarjati na nujno spoštovanje mednarodnega prava, ki jasno prepoveduje vsakršno spodbujanje verskega sovraštva."



Hissein Brahim Taha,

generalni sekretar OIC

Več strani Korana je v sredo pred glavno mošejo v Stockholmu protestno sežgal 37-letni Salwan Momika, ki je pred nekaj leti iz Iraka pobegnil na Švedsko. Policijo je zaprosil za dovoljenje za to dejanje, da bi izrazil svoje mnenje o Koranu in poudaril pomen svobode govora. "To je demokracija. Če nam bodo rekli, da tega ne smemo početi, je v nevarnosti," je dodal.

Več muslimanskih držav, med njimi Savdska Arabija, Irak in Iran, je sežig Korana ostro obsodilo in ga označilo za provokacijo za muslimane po svetu. Maroko je v odziv odpoklical svojega veleposlanika na Švedskem in povabil na pogovor švedskega odpravnika poslov v Rabatu. Arabska liga pa je bila kritična do švedskih oblasti, ki so dovolile sežig Korana.

PREBERITE TUDI: