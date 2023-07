Francija / Šesta noč nemirov minila nekoliko mirneje

Število aretacij in poročil o nasilju je bilo manj kot v preteklih dneh

Šesta zaporedna noč nemirov, ki so v Franciji izbruhnili po smrti 17-letnika, ki ga je med nadzorom prometa ubil policist, je minila nekoliko mirneje. Aretacij in nasilja je bilo manj kot v preteklih dneh. Združenje francoskih županov je pozvalo državljane, naj se danes ob 12. uri zberejo v znak nasprotovanja nasilju.

Po podatkih notranjega ministrstva je policija po vsej državi aretirala 157 ljudi, kar je veliko manj kot v prejšnjih petih nočeh, ko so goreli avtomobili in stavbe, policija pa se je v mestih po vsej državi spopadala s protestniki. Ranjeni so bili trije policisti. Po podatkih časnika Le Parisien so izgredniki požgali 297 avtomobilov, o požarih pa so poročali iz 34 stavb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je danes še sporočil, da je med gašenjem avtomobilov v severnem predmestju Pariza Saint-Denis v noči na danes umrl 24-letni gasilec. Pojasnil je, da je avtomobile gasil v podzemni parkirni hiši in da je umrl kljub hitremu posredovanju kolegov. Požara pa neposredno ni povezal z nemiri. Dejal je samo, da so uvedli preiskavo okoliščin požiga avtomobilov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ponekod je prišlo do posameznih izbruhov nasilja, med drugim v mestu Lyon, kjer je policija uporabila solzivec proti skrajno desničarskim aktivistom, ki so se želeli spopasti s protestniki, vendar pa se strahovi pred šesto nočjo vsesplošnih nemirov niso uresničili. Do davi ni bilo poročil o večjih izgredih.

Notranji minister Darmanin je že v nedeljo poudaril pomen odločnega ukrepanja policistov za zmanjševanje obsega izgredov. Tuji mediji poročajo, da je morda pripomogel tudi poziv babice ubitega 17-letnika, ki je v nedeljo na televiziji pozvala h koncu nemirov.

Francoski predsednik Emmanuel Macron se je medtem v nedeljo zvečer v Elizejski palači sestal s predsednico vlade Elisabeth Borne in sedmimi ministri, da bi se "seznanili z razmerami", je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa. Srečanje se je zaključilo okoli 22. ure.

Iz Elizejske palače so nato sporočili, da je bila podlaga za to srečanje "potrditev načela trdnosti in enotnosti izvršilne oblasti" spričo nasilja, ter da želi predsednik Macron sprožiti "podrobno in dolgoročno študijo za poglobljeno razumevanje razlogov, ki so pripeljali do teh dogodkov," navaja AFP.

Macron se namerava danes sestati s predsednikoma obeh domov francoskega parlamenta, sta v nedeljo zvečer poročala francoska televizija BFMTV in časnik Le Parisien. V torek naj bi se srečal tudi z več kot 200 župani, katerih lokalne skupnosti so protesti še posebej prizadeli.

Predsednik združenja francoskih županov David Lisnard je v nedeljo za AFP povedal, da je bilo od minulega torka tarča napadov 150 mestnih hiš ali občinskih stavb. V noči na nedeljo so neznanci napadli župana mesta L'Hay-les-Roses južno od Pariza in se v njegovo hišo zaleteli z avtomobilom, ki so ga nato zažgali.

Združenje je župane in državljane spričo omenjenih dogodkov že v nedeljo pozvalo, naj se danes ob 12. uri zberejo pred mestnimi hišami po vsej državi v znak nasprotovanja nasilnim protestom. "Državljansko mobilizacijo" naj bi oznanili tudi zvoki siren, poroča AFP.

Protesti, ki so izbruhnili po vsej Franciji ter se razširili tudi v sosednjo Belgijo in Švico, so sledili smrti najstnika francosko-alžirskega porekla, ki so ga identificirali kot Nahela M. Nanj je policist v pariškem predmestju Nanterre streljal v torek zvečer med nadzorom prometa. Kljub pomoči reševalnih služb je mladostnik umrl zaradi strelnih ran v prsnem košu. Pokopali so ga v soboto.

