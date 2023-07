V napadu umrla ukrajinska pisateljica

Viktorija Amelina je bila ranjena v raketnem napadu na restavracijo Ria Pizza v mestu Kramatorsk

Ukrajinska pisateljica Viktorija Amelina, ki je bila minuli teden hudo ranjena v raketnem napadu ruske vojske na restavracijo v Kramatorsku na vzhodu Ukrajine, je umrla, je v nedeljo na spletni strani objavil Ukrajinski center Mednarodnega združenja pesnikov, esejistov in pisateljev (Pen).

37-letna Amelina je bila ranjena v raketnem napadu na restavracijo Ria Pizza v mestu Kramatorsk minul torek. Napad je zahteval 12 smrtnih žrtev, tudi med otroki, več deset ljudi je bilo ranjenih. S smrtjo Ameline se je število smrtnih žrtev povečalo na 13. Amelina je bila v času napada v restavraciji z delegacijo kolumbijskih novinarjev in pisateljev.

"Z največjo bolečino vas obveščamo, da je ukrajinska pisateljica Viktorija Amelina 1. julija umrla v bolnišnici Mečnikov v mestu Dnipro (...)," je na spletni strani med drugim objavil Ukrajinski center Pen.

Po besedah kirurga, ki je oskrbel ranjene v napadu na Kramatorsk, so pisateljico v bolnišnico sprejeli z "večkratnimi zlomi lobanje", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Roman Ameline z naslovom v ukrajinščini Dim dlja doma, ki je izšel leta 2017, je bil uvrščen v ožji izbor tako za mednarodne kot ukrajinske nagrade, med drugim za nagrado Unescovega mesta literature in nagrado Evropske unije za književnost. Njene pesmi, proza in eseji so bili prevedeni v angleščino, nemščino, poljščino in druge jezike. V slovenščini glede na podatke Cobbisa še nimamo prevoda kakšnega njenega dela.

37-letna Amelina je od lani tudi dokumentirala ruske vojne zločine od začetka napada ruske vojske na Ukrajino.

Kramatorsk velja za eno največjih mest na vzhodu Ukrajine, ki je še vedno pod ukrajinskim nadzorom. Restavracija Ria Pizza je bila priljubljena med vojaki, novinarji in humanitarnimi delavci.

dunxfUxWe0M