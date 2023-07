»Mislil je, da lahko izzove ministra za obrambo in predsednika«

"Prigožin je ušel izpod nadzora, potem ko je od države dobil ogromno količino denarja," je v svoji redni tedenski oddaji v nedeljo dejal Dmitri Kiselev, vodja državne medijske skupine Rosija Segodnja

V Rusiji ni potrebe po nadaljnji mobilizaciji, da bi nadomestili vojake zasebne najemniške skupine Wagner, ki so po kratkotrajnem uporu konec junija zapustili fronto v Ukrajini, je po poročanju tujih medijev dejal vodja odbora za obrambo v ruski dumi Andrej Kartapolov. Ruski državni mediji so medtem kritizirali vodjo skupine Jevgenija Prigožina.

Po odhodu pripadnikov skupine Wagner iz Ukrajine "tako srednjeročno kot dolgoročno ni nobene grožnje glede zmanjšanja bojnega potenciala," je Kartapolov danes dejal ruski tiskovni agenciji Tass.

Dodal je, da "v času poskusa upora pripadnikov skupine Wagner sploh ni bilo na fronti v Ukrajini" in da je njihovo prisotnost moč nadomestiti z rezervami ruskih oboroženih sil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V ruskih medijih se medtem oblikuje zgodba o kratkotrajnem uporu skupine Wagner in njenega vodje Prigožina proti ruskemu vojaškemu vodstvu, ki ga je Prigožin minulo soboto ustavil, ko so bili od Moskve oddaljeni približno 200 kilometrov.

"Prigožin je ušel izpod nadzora, potem ko je od države dobil ogromno količino denarja," je v svoji redni tedenski oddaji v nedeljo dejal Dmitri Kiselev, vodja državne medijske skupine Rosija Segodnja in ena glavnih medijskih osebnosti v Rusiji, ki je blizu oblastem v Moskvi.

"Mislil je, da lahko izzove ministra za obrambo, pa tudi samo državo in predsednika," je dodal Kiselev. Ocenil je, da so Wagnerjeve operacije v Siriji in Afriki Prigožinu dale občutek nepremagljivosti, ki se je kasneje še okrepil z uspehi njegove skupine v vzhodni Ukrajini.

Po njegovih besedah je zasebna vojaška skupina Wagner od države skupno prejela več kot 858 milijard rubljev oziroma nekaj manj kot devet milijard evrov, vendar svojih trditev ni podkrepil z dokazi, navaja AFP.

Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer minuli teden priznal, da je skupina Wagner v enem letu od maja lani iz državnega proračuna prejela več kot 86 milijard rubljev, kar znaša nekaj manj kot 900 milijonov evrov, čeprav so zasebne vojaške skupine v Rusiji z zakonom prepovedane.

mIFutjv_VeU