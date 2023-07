Ukrajina / »Vsepovsod potekajo srditi spopadi, situacija je zapletena«

Ruske oborožene sile naj bi dosegle napredek na fronti v vzhodni Ukrajini, na jugu države pa naj bi delne uspehe dosegla ukrajinska vojska

"Ruske oborožene sile so dosegle napredek na fronti v vzhodni Ukrajini, na jugu države pa je delne uspehe dosegla ukrajinska vojska," je v nedeljo zvečer sporočila namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar. Na družbenih omrežjih je zapisala še, da "vsepovsod potekajo srditi spopadi" in da je "situacija zapletena".

Maljar je zapisala, da ruske sile napredujejo v bližini mest Avdijivka, Marinka, Liman in Svatove na vzhodu Ukrajine, ukrajinske enote pa z "delnim uspehom" napredujejo ob južnem robu mesta Bahmut na vzhodu ter v bližini Berdjanska in Melitopolja na jugu države.

Dodala je, da se ukrajinske sile soočajo z močnim odporom sovražnika in minskimi polji, ter da napredujejo le postopoma, ob tem pa "vztrajno ustvarjajo pogoje za čim hitrejše napredovanje," poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V današnji objavi na omrežju Telegram je Hana Maljar nato sporočila, da so ukrajinske sile v zadnjem tednu skupno osvobodile več kot 35 kvadratnih kilometrov ozemlja, približno devet v okolici Bahmuta in okoli 28 na različnih območjih ob južni fronti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po njenih besedah so od začetka junija skupno osvobodili 158 kvadratnih kilometrov ozemlja.

Ukrajinska vojska je sicer dosegla določen napredek v dolgo pričakovani protiofenzivi, ki jo je začela prejšnji mesec, vendar jim doslej še ni uspelo doseči večjega preboja, zato v Kijevu zahodne zaveznike še naprej pozivajo k okrepljeni vojaški podpori.

Ukrajinske zračne sile pa so davi sporočile, da so sestrelile 13 ruskih brezpilotnih letalnikov, usmerjenih na cilje na jugu in vzhodu države. Kijev in Herson sta bila ponoči tarča zračnih napadov, pri čemer naj bi bilo več ljudi ranjenih, o smrtnih žrtvah pa niso poročali.

Ruska zvezna varnostna služba FSB je medtem sporočila, da je preprečila atentat na proruskega guvernerja polotoka Krim Sergeja Aksjonova, in aretirala domnevnega osumljenca, poroča AFP. FSB je v svoji izjavi navedla, da so pridržali ruskega državljana, rojenega leta 1988, ki so ga rekrutirali pripadniki ukrajinske varnostne službe SBU.

iYNpEs6BgYM

Iq-gQIUdjp8