Najcenejši izdelek zmagovalec testa za zaščito pred soncem za otroke

Nekateri otroški izdelki za zaščito pred soncem razočarali Zvezo potrošnikov Slovenije

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je objavila izsledke preizkusa 12 izdelkov za zaščito pred soncem za otroke z visokim zaščitnim faktorjem 30 in več. Ugotovili so, da raven zaščite ni sorazmerna s ceno. Razočarani so, saj trije izdelki testa niso opravili, slabše pa sta se medtem odrezala izdelka ekološke kozmetike.

Kot so pri ZPS zapisali v sporočilu za javnost, so trem izdelkom pripisali skupno oceno nezadovoljivo, saj so jim izmerili nižjo stopnjo UVB-zaščite, kot je bila navedena na embalaži. Če so izdelki prvo oviro, torej meritev zaščite UVB in UVA, uspešno premagali, jih je v nadaljevanju pet strokovnjakov preizkusilo na praktičnem delu testa. Slabši oceni sta dobila izdelka iz ekološke kozmetike.

Po drugi strani je preizkus pokazal, da so na trgu številni izdelki, ki ponujajo odlično zaščito za nizko ceno, so dodali. Zmagovalec testa je bil namreč najcenejši testirani izdelek.

Preverjali so tudi sestavine. Pri tem niso odkrili sestavin, za katere potrošniške organizacije menijo, da jim v kozmetičnih izdelkih ni mesta. Letos tako niso zaznali izdelkov, ki vsebuje kemikaliji homosalat in oktokrilen, ki so jih proizvajalci začeli prostovoljno nadomeščati z drugimi UV-filtri. Eden od izdelkov je tudi brez dišav, kar je dobra novica za vse, ki so bodisi alergični na dišave bodisi bi se jim radi izognili, so še poudarili.

Na ZPS ob tem poudarjajo, da potrebuje otroška koža visok do zelo visok faktor zaščite pred soncem. Izdelke za zaščito pred soncem za otroke pa lahko uporabljajo tudi odrasli. To je dobra rešitev za vse, ki so nagnjeni k alergijam na kozmetične izdelke, saj izdelki za otroke običajno vsebujejo manj dišav in nekaterih konzervansov, ki so pogosti povzročitelji alergij, še poudarjajo.

Opozarjajo, da je zaščita otroške kože pred soncem sicer celovit projekt. Zato poleg kozmetičnih pripravkov svetujejo tudi izogibanje opoldanskemu soncu in zaščito z oblačili ter pokrivalom.

Prav tako potrošnikom svetujejo, da se ne ozirajo na oznako vodoodporno, saj lahko takšni izdelki ponujajo lažen občutek varnosti. Skladno s pravili lahko proizvajalci na embalažo zapišejo, da je izdelek vodoodporen, če po dveh 20-minutnih kopanjih še vedno ponuja polovico prvotno označene zaščite.