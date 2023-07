RTV / Grah Whatmough tudi marca lani nezakonito imenovan za generalnega direktorja

Po odločitvi na drugi stopnji je bil sicer nezakonito imenovan že januarja 2021

Andrej Grah Whatmough se je na pozicijo generalnega direktorja RTV Slovenija zavihtel v času tretje Janševe vlade

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je s sodbo iz junija razveljavilo sklep, s katerim je programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) marca lani Andreja Graha Whatmougha znova imenoval za generalnega direktorja RTVS, izhaja iz sodbe, ki jo je pridobila STA, informacijo pa je že objavil Multimedijski center (MMC) RTVS.

Delovno in socialno sodišče je omenjeno sodbo glede njegovega imenovanja marca lani sprejelo v primeru tožbe nekdanje direktorice Televizije Slovenija Natalije Gorščak. Zavod je tožila, ker je razpisna komisija zavrgla njeno prijavo na razpis za mesto generalnega direktorja zavoda, objavljen 28. februarja lani, kot prepozno. Rok za prijavo se je iztekel 9. marca 2022 ob 12. uri.

Sodišče ugotavlja, da je bila njena prijava, oddana s priporočeno pošiljko 8. marca 2022, oddana znotraj roka. Glede na to je zavod, ki njene prijave ni upošteval, ravnal nezakonito, so sklenili.

"Grah Whatmough je ponovil razpis, da bi se izognil sodbi v primeru neizpolnjevanja pogojev za zasedbo mesta generalnega direktorja."



Natalija Gorščak,

nekdanja direktorica TV Slovenija

"Grah Whatmough je ponovil razpis, da bi se izognil sodbi v primeru neizpolnjevanja pogojev za zasedbo mesta generalnega direktorja," so besede Natalije Gorščak objavili na MMC. "Ob ponovitvi razpisa je bila moja prijava zavržena, češ da je po pošti prispela prepozno, vendar to ni bilo res, kar je generalni direktor popravil že v naslednjem razpisu, razpisu za direktorja Televizije Slovenija, ko je za razliko od pogojev v razpisu za generalnega direktorja drugače določil tudi pogoje za pošiljanje prijave po pošti," je še dodala Gorščak v izjavi, ki so jo objavili na MMC.

Višje delovno in socialno sodišča v Ljubljani je že razsodilo tudi, da je bilo nezakonito prvo imenovanje Graha Whatmougha za generalnega direktorja RTVS januarja 2021. S tem je ugodilo nekdanjemu generalnemu direktorju RTVS Igorju Kaduncu, ki se je pritožil na prvostopenjsko sodbo.