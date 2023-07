»Z nastopom na državni proslavi je Magnifico pokazal, kaj mu pomeni Slovenija«

IZJAVA DNEVA

"Paradoks današnje Slovenije je v tem, da ljudje, ki imajo sicer polna usta obsodb povojne avtoritarnosti in enoumja, s svojim diskurzom in delovanjem skušajo ponovno vzpostaviti zelo podoben družbeni sistem. Naj vas ne zamotijo barvni odtenki. Princip je isti, vse ostalo so nianse."

"Z nastopom na državni proslavi je Magnifico pokazal, kaj mu pomeni Slovenija. Reakcije na njegov nastop pa razkrivajo, komu je demokratična, vključujoča in uspešna Slovenija magnifico. In komu ni."

(Matjaž Gruden v Večerovi kolumni o nastopu Magnifica na državni proslavi)