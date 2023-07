Upravne sramote

Kako se lahko zgodi, da si uslužbenec javne uprave vzame pravico, da sodi o človekovi poštenosti na podlagi barve kože oziroma nacionalnosti?

Nedavni protest prosilcev za azil pred poslopjem slovenske vlade (slika je simbolična)

© Borut Krajnc

Zakonca, mož in žena, državljanka Slovenije in državljan Maroka, sta lani želela urediti dovoljenje za prebivanje moža v Sloveniji. Njuni osebni podatki zaradi zaščite zasebnosti niso javni. Junija 2021 sta tako na upravno enoto na Tržaški cesti v Ljubljani odnesla vse potrebno za vložitev vloge. A namesto da bi bil to zgolj formalen postopek, se je zapletlo. Tam sta naletela na prvo uslužbenko, ki ju je zavrnila ter ju obtožila, da gre zgolj za »poroko za papirje«. A ni šlo zgolj za to. Tudi druga uslužbenka je ravnala podobno: možu preprosto ni izdala potrdila o prejeti vlogi za izdajo dovoljenja, ki jo je poslal po pošti.