Zase! / Največje politične stranke so si zagotovile več proračunskega denarja

Večje stranke, več denarja, več propagande!

© Borut Krajnc

»Predlagane spremembe so v javnosti deležne razmeroma malo pozornosti, saj med parlamentarnimi strankami glede sprememb obstaja (tiho) soglasje, zaradi česar te potekajo relativno hitro (po skrajšanem postopku), potihoma in v odsotnosti resne javne razprave o vsebinskih vidikih sprememb.« Tako so v Pravni mreži za varstvo demokracije opozorili na spremembe zakona o političnih strankah, ki so jih predlagali poslanci Svobode, SD, Levice in NSi.