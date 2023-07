Pritiski na predsednico

Zavzemanje za ustavne vrednote ni enako zavzemanju za kaj drugega

Nataša Pirc Musar med govorom na proslavi ob Dnevu državnosti

© Vlada Flickr, BOBO

Predsednica republike Nataša Pirc Musar zavrača očitke o domnevni pristranskosti v odnosu do civilnih pobud, ki so ji jo v odprtem pismu očitali predstavniki Zbora za republiko. Zatrjuje, da se bo zavzemala za spoštovanje človekovih pravic in pravne države.