Kam gre denar?

Vodstvo Študentske organizacije Univerze v Ljubljani ne želi razkriti, za kaj porablja študentski denar

Radio Študent želi od ŠOU dobiti informacije, ta pa se raje spreneveda

© Borut Krajnc

Zaposleni na Radiu Študent so na novinarski konferenci pred prostori študentskega Kampusa ob podpori Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije opozorili na netransparentno poslovanje Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, ki jim že eno leto noče razkriti podatkov o svojem poslovanju, čeprav so to podatki javnega značaja. Od direktorja Andreja Klasinca pričakujejo izročitev zahtevanih dokumentov.