»Zahod ne izpolnjuje ruskih pogojev za podaljšanje sporazuma o izvozu žita«

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je dejal, da Zahod ne izpolnjuje ruskih pogojev za podaljšanje sporazuma o izvozu žita, ki se izteče čez en teden

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov

© ITAR TASS / Mitya Aleshkovsky

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v nedeljo v pogovoru s turškim kolegom Hakanom Fidanom izjavil, da Zahod ne izpolnjuje ruskih pogojev za podaljšanje sporazuma o izvozu žita, ki se izteče čez en teden. Ti pogoji vključujejo odpravo ovir pri izvozu ruskega žita in gnojil. Opozoril je tudi na uničujoče posledice nadaljnjih dobav orožja Kijevu.

Moskva je sicer v preteklosti že večkrat zagrozila, da bo odpovedala sodelovanje pri sporazumu o izvozu žita, če ne bodo v zadostni meri odpravljene ovire za izvoz ruskega žita in gnojil. V začetku meseca je tudi ponovno opozorila, da večina izvoženega ukrajinskega žita pristane v državah z visokim dohodkom, kar pa je v nasprotju s podatki, ki jih navajajo ZN in Ukrajina.

Po ruski invaziji na Ukrajino februarja lani so ruske vojaške ladje blokirale ukrajinska pristanišča v Črnem morju, dokler nista sprti strani julija lani ob posredovanju Turčije in ZN v Istanbulu sklenili sporazuma, ki omogoča ladjam z žitom varen prehod. Sporazum je odtlej pomagal znižati cene hrane po svetu.

Zunanja ministra Rusije in Turčije sta medtem spregovorila tudi o predaji treh ukrajinskih poveljnikov ultranacionalističnega bataljona Azov in poveljnika dveh brigad nacionalne garde, ki so bili izpuščeni iz ujetništva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na to so se jezno odzvali v Kremlju, kjer so Ankaro obtožili, da je z izpustitvijo ukrajinskih borcev prekršila dogovor, po katerem naj bi ti ostali v Turčiji do konca vojne. Kljub temu pa sta Lavrov in Fidan potrdila potrebo po tesnejšem sodelovanju med državama.

