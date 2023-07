Kako so se slovenski dijaki odrezali na maturi?

Na splošni maturi je bilo uspešnih 91,6 odstotka kandidatov, na poklicni 89,2 odstotka

Gimnazija Bežigrad

© Borut Krajnc

Od skupno 5965 kandidatk in kandidatov, ki je na 82 šolah v spomladanskem roku opravljalo splošno maturo, je bilo uspešnih 91,6 odstotka. Poklicno maturo je od 8234 kandidatk in kandidatov uspešno opravilo 89,2 odstotka. Na splošni maturi je vse točke doseglo 18 kandidatov, na poklicni 106, so sporočili na današnji novinarski konferenci.

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je na novinarski konferenci, na kateri so predstavili rezultate letošnje mature, vsem maturantkam in maturantom čestital za uspeh ter se zahvalil vsem, ki so k temu pripomogli. Svoj zrelostni izpit po koncu večkrat prilagojenega šolanja zaradi epidemije je ta generacija opravila več kot odlično, je ocenila predsednica komisije za splošno maturo Marina Tavčar Krajnc.

Po navedbah Felde so rezultati primerljivi s tistimi iz preteklega leta. "Prav zato, ker so rezultati primerljivi, sodimo, da so tudi objektivni," je dejala Tavčar Krajnc, ki je dodala, da jih izjemno veseli, ker letos tudi niso ugotovili kršitev izpitne tajnosti.

Zlatih maturantov, ki so dobili spričevalo s pohvalo, ker so dosegli od 30 do 34 točk, je bilo na splošni maturi 316, lani 302. Med najboljšimi je bilo 194 deklet in 122 fantov, prihajajo pa z 48 različnih gimnazij. Vseh 34 točk pa je letos doseglo 18 kandidatov, kar je toliko kot lani. Med diamantnimi maturanti je 11 deklet in sedem fantov, prihajajo pa z 12 različnih šol.

Kot je poudarila Tavčar Krajnc, ti podatki kažejo, da dobri rezultati niso koncentrirani samo na posamične šole, ampak imamo v Sloveniji veliko dobrih šol in da so najboljši razpršeni med njimi.

Maturitetno spričevalo s pohvalo pri poklicni maturi je po navedbah ministra doseglo 356 kandidatov, lani 296. Vseh 23 točk pa je doseglo 106 kandidatov, medtem ko jih je bilo lani 93. Najboljši prihajajo iz 81 šol in 33 različnih krajev, med tistimi, ki so dosegli najvišji uspeh, sta dve tretjini deklet, tretjina pa fantov, je navedel predsednik komisije za poklicno maturo Boris Dular.

Mednarodno maturo, ki poteka na štirih gimnazijah, je opravljalo skupaj 84 dijakov iz Slovenije in 41 tujcev. Med njimi jih je kar 47 zlatih maturantov, kar pomeni, da so na mednarodni maturi dosegli vsaj 40 od skupaj 45 točk. Izjemen uspeh, torej vseh 45 točk, so dosegli trije kandidati, je dejal Felda.

Kot je pojasnil direktor Državnega izpitnega centra (DIC) Darko Zupanc, lahko maturanti od 7. ure zjutraj ne le vidijo svoj rezultat, ampak so začeli teči tudi elektronski vpogledi, kjer lahko vidijo svoje izdelke, koliko točk jim je kje manjka in podobno. V prvih desetih minutah je rezultate pogledala skoraj polovica, do 8. ure 68 odstotkov.

Kandidati, ki so poklicno maturo opravljali na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah, so se o uspehu na maturi sicer lahko seznanili že prejšnji teden v svojih šolah.