Evro / »Po 20 letih je čas, da prenovimo podobo svojih bankovcev«

Evropska centralna banka (ECB) želi nove bankovce približati Evropejcem vseh starosti in vseh družbenih skupin, zato se obrača na javnost

© Flickr

Evropska centralna banka (ECB) je danes naredila naslednji korak v postopku prenove oblikovne podobe evrskih bankovcev. Zagnala je spletno anketo o ožjem izboru sedmih predlaganih tem za prihodnjo podobo bankovcev. Anketa, dostopna vsem prebivalcem, bo odprta do konca avgusta. Končna odločitev glede same prihodnje podobe bo padla v letu 2026.

ECB je prenovo oblikovne podobe evrskih bankovcev napovedala konec leta 2021 ob 20-letnici prihoda evrskih bankovcev in kovancev v obtok.

Poleg ciljev redne nadgradnje varnostnih lastnosti bankovcev, ki je naloga vseh centralnih bank v boju proti ponarejanju in zlorabam, ter dodatnih izboljšav na področju okoljske sprejemljivosti in obstojnosti fizičnega denarja v obtoku je cilj prenove tudi, da bi bankovci postali bolj povezani z Evropejci.

"Po 20 letih je čas, da prenovimo podobo svojih bankovcev in jo približamo Evropejcem vseh starosti in vseh družbenih skupin," je konec leta 2021 dejala predsednica ECB Christine Lagarde. V centralni banki namreč opozarjajo, da so v zadnjih dveh desetletjih zrasle celotne generacije, ki kot denar poznajo le evro, zato je treba tudi podobo evrskega denarja prilagoditi tej novi realnosti.

"Enotna valuta je tesno povezana z našo skupno evropsko identiteto in to mora odražati tudi nova serija bankovcev. Želimo, da bi bili evrski bankovci takšni, da so Evropejcem in Evropejkam vsebinsko in oblikovno blizu, zato vas vabimo, da aktivno sodelujete v izboru nove teme," je ob tokratni novi fazi procesa prenove oblikovne podobe zapisala Lagarde.

Na podlagi prvotnih analiz in dela posebej za namen prenove vzpostavljene svetovalne skupine so v Frankfurtu ugotovili, da ljudje ne vedo, kaj natančno je tema evrskih bankovcev in da želijo biti vključeni v postopek določanja njihove podobe.

Ravno zato ECB vabi evropske državljane, da izrazijo svoje mnenje o predlaganih temah za naslednjo serijo evrskih bankovcev. Po eni strani ECB že izvaja specializirano javnomnenjsko raziskavo prek izbrane tržnoraziskovalne družbe, obenem pa lahko od danes do 31. avgusta vsakdo v evrskem območju izpolni pet- do 10-minutno anketo na spletni strani ECB (sta.si/qvDjoK).

Namen raziskave je zožiti izbor potencialnih splošnih tem bodočih bankovcev. Omenjena svetovalna skupina je namreč opredelila sedem tem - Ptice: svobodne, vzdržljive in navdihujoče; Evropska kultura; Evropske vrednote, kot se odražajo v naravi; Prihodnost je tvoja; Roke: skupaj gradimo Evropo; Naša Evropa, naša identiteta in Reke: vodovja življenja v Evropi.

Vprašanja v specializirani in splošni raziskavi javnega mnenja so enaka. V ECB želijo izvedeti, katera tema je ljudem najbolj blizu in kako teme ustrezajo naboru kriterijev, ki jih zasledujejo pri prenovi oblikovne podobe.

Na podlagi obeh raziskav bo nato pripravljen predlog za svet ECB. Ta bo do začetka 2024 predvidoma izbral temo, lahko tudi dve, in nato na tej osnovi izvedel natečaj za samo končno podobo prenovljenih bankovcev. Končno odločitev o novem videzu evrskega papirnega denarja bo osrednji organ ECB predvidoma sprejel v letu 2026, nato pa bo trajalo še dve do tri leta, da bodo prvi novi bankovci v obtoku.

Do naslednje faze prenove oblikovne podobe prihaja ravno v času, ko je Evropska komisija predstavila pravne podlage za uvedbo digitalnega evra in je pred ECB tako še odločitev o uvedbi digitalne oblike skupne valute.

A tako v Bruslju kot Frankfurtu poudarjajo, da bodo bankovci tudi po uvedbi digitalnega evra še vedno na voljo, saj bo digitalna valuta le komplementarna rešitev. Gre torej za jasno zavezo centralne banke, da gotovina kot zakonito plačilno sredstvo ostaja.

