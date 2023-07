Povečuje se število prometnih nesreč voznikov električnih skirojev in kolesarjev

Letos se je zgodilo 78 prometnih nesreč z udeležbo voznikov e-skirojev. Ti so povzročili 51 prometnih nesreč.

Kolesarji so bili letos udeleženi v več kot 500 prometnih nesrečah, pri čemer so bili v 300 primerih povzročitelji. Najpogostejši vzrok za nesreče sta neprilagojena hitrost in neupoštevanje pravil o prednosti, ugotavljajo policisti. Letos se je zgodilo tudi že skoraj 80 nesreč z udeležbo voznikov e-skirojev, ki so povzročili večino nesreč.

Kolesarji so bolj ogroženi v cestnem prometu kot drugi udeleženci, saj so slabše vidni. Njihova vidnost je obratno sorazmerna s hitrostjo vožnje, kar pomeni, da hitrejši kot so, slabše so opazni, opozarjajo na Generalni policijske upravi.

Po navedbah policije so v 506 prometnih nesrečah, ki so se zgodile v letošnjem letu, umrli trije kolesarji, 74 jih je bilo hudo, 379 pa lažje poškodovanih. Izpostavili so, da so najpogostejše kršitve, ki jih ugotavljajo pri kolesarjih, povezane z nepravilno stranjo oziroma smerjo vožnje, uporabo telefona med vožnjo, neuporabo luči in vožnjo pod vplivom alkohola.

V enakem obdobju se je zgodilo tudi 78 prometnih nesreč z udeležbo voznikov e-skirojev. Ti so povzročili 51 prometnih nesreč. V teh nesrečah se je 10 voznikov e-skirojev hudo in 51 lahko poškodovalo. Najpogostejša vzroka za nesreče, v katerih so udeleženi vozniki e-skirojev, sta neprilagojena hitrost in neupoštevanje pravil o prednosti. Najpogostejše kršitve pri voznikih e-skirojev so podobne kršitvam, ki jih ugotavljajo pri kolesarjih, problem pa predstavlja tudi neuporaba čelade.

Policisti opozarjajo na uporabo zaščitne kolesarske čelade, ki je obvezna za otroke do 18. leta starosti in priporočljiva tudi kasneje, na vožnjo v dovoljeno smer, spoštovanje svetlobne prometne signalizacije in na uporabo površin, namenjenih kolesarjem in voznikom lahkih motornih vozil, kamor sodijo tudi električni skiroji.

Poudarjajo, da morajo biti vozniki motornih vozil poleti še posebej previdni tudi pri prehitevanju kolesarjev. Prehitevati jih je treba na bočni razdalji najmanj 1,5 metra, izpostavljajo.