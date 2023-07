»Spravo lahko gradimo samo na resnici, miru in pravici«

EU ob obletnici obsodila zanikanje genocida v Srebrenici

Spravo je mogoče graditi samo na resnici, miru in pravici, zanikanja genocida, zgodovinskega revizionizma ter čaščenja vojnih zločincev pa ne smemo tolerirati, sta v izjavi ob današnji 28. obletnici genocida v Srebrenici poudarila visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in evropski komisar za širitev Oliver Varhelyi.

"Evropa se spominja svoje odgovornosti in nezmožnosti, da bi zaščitila. Danes, ko na evropski celini znova divja vojna, se zavezujemo, da bomo bolje branili mir in varovali življenja," sta v ponedeljek zvečer v izjavi zapisala Borrell in Varhelyi.

Izpostavila sta, da je bila pred 28 leti spisana ena najtemnejših zgodb evropske zgodovine, ter da EU deli bolečino in žalost s sorodniki in prijatelji vseh žrtev genocida v Srebrenici. V državah članicah EU je sicer danes evropski dan spomina na žrtve tega genocida.

"Spravo lahko gradimo samo na resnici, miru in pravici, medtem ko ne smemo tolerirati zanikanja genocida, zgodovinskega revizionizma in čaščenja vojnih zločincev."



Josep Borrell in Oliver Varhelyi

Ob tem sta Borrell in Varhelyi potrdila podporo Bosni in Hercegovini in zavezanost Evropske unije njeni suverenosti, neodvisnosti ter ozemeljski celovitosti. "Prihodnost Bosne in Hercegovine kot države kandidatke je znotraj Evropske unije," sta dodala.

"Spravo lahko gradimo samo na resnici, miru in pravici, medtem ko ne smemo tolerirati zanikanja genocida, zgodovinskega revizionizma in čaščenja vojnih zločincev," sta še zapisala predstavnika EU, ki sta obenem spomnila civilne in politične voditelje v BiH, da morajo delati skupaj, da bi lahko zgradili boljšo prihodnost za vse generacije.

V Bosni in Hercegovini danes obeležujejo 28. obletnico genocida v Srebrenici, kjer so sile bosanskih Srbov v samo nekaj dneh po zavzetju te bošnjaške enklave 11. julija 1995 ubile več kot 8300 Bošnjakov, večinoma moških in dečkov.

V spominskem centru v Potočarih bodo na spominski slovesnosti pokopali posmrtne ostanke 30 žrtev genocida. Slovesnosti se bo med drugim udeležil tudi visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt.

