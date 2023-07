Severna Koreja izstrelila medcelinsko balistično raketo

Raketa je letela več kot eno uro, preden je po podatkih Tokia pristala blizu japonskih voda v Japonskem morju

Severna Koreja je danes izstrelila medcelinsko balistično raketo, sta sporočila južnokorejska vojska in japonsko obrambno ministrstvo. Raketa je letela več kot eno uro, preden je po podatkih Tokia pristala blizu japonskih voda v Japonskem morju okoli 550 kilometrov vzhodno od Korejskega polotoka, poročajo tuje tiskovne agencije.

Z japonskega obrambnega ministrstva so še sporočili, da zbirajo podatke, ali izstrelitev balistične rakete ogroža japonsko ozemlje.

Do izstrelitve prihaja, potem ko je Pjongjang pred dnevi zagrozil ZDA, da bo v prihodnje sestrelil ameriška izvidniška letala, ki so po njegovih trditvah v juliju večkrat kršila zračni prostor Severne Koreje nad Vzhodnim morjem. Washington je obtožbe zanikal in zatrdil, da so ameriške vojaške patrulje v skladu z mednarodnim pravom.

Izstrelitev sovpada tudi z udeležbo južnokorejskega predsednika Yoon Suk-yeola na vrhu Nata v Vilniusu, na katerem se je v torek z zavezništvom dogovoril o novem sodelovanju na enajstih področjih, kot so kibernetska varnost in hibridne tehnologije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pjongjang je medcelinsko balistično raketo nazadnje izstrelil 13. aprila. Takrat je izstrelil raketo tipa hwasong-18.

